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Kaynak: AA

ABD'nin İran'a deniz ablukasında 12 ticari geminin rotaları değiştirildiği 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. "ABD'nin İran'a karşı deniz ablukası devam ediyor." denilen açıklamada, 25 Temmuz itibarıyla "ablukayı geçmeye çalışan" 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiği, "talimatlara uymayan" 2 geminin hizmet dışı bırakıldığı ve "tam uyumun sağlanması için" 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin Komorlar bayraklı "M/T Charminar" adlı gemiye "doğrulama amaçlı" çıkmasının ardından geminin yoluna devam ettiği, Mozambik bayraklı "M/T Lavine" adlı geminin ise "uyarıları dikkate almadığı ve ablukayı ihlal etmeye çalıştığı" savunularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında gemilerden birine çıkıldığı anlara ait videoya da yer verildi.