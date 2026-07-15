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Kaynak: DHA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasından bu yana geçen 17 saat içinde, ablukayı ihlal etmeye teşebbüs eden 2 ticari geminin yönünün değiştirildiğini duyurdu.

'YÖNLERİ DEĞİŞTİRİLDİ'

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 17 saat geçtiği kaydedildi. Bu süre zarfında ablukayı ihlal etmeye teşebbüs eden 2 ticari geminin ABD güçleri tarafından engellenerek yönlerinin değiştirildiği ifade edildi.

Öte yandan açıklamada ayrıca, uygulanan deniz ablukasına tam uyum sağlanması konusunda ABD ordusunun teyakkuzda kalmaya ve her türlü hazırlığı sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.