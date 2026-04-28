ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. United States Central Command (CENTCOM), bir petrol tankerinin İran limanına girişinin engellendiğini açıkladı.

TANKERİN GEÇİŞİ SAVAŞ GEMİSİYLE DURDURULDU

CENTCOM’un sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, M/T Stream adlı ham petrol tankerinin İran’daki bir limana geçişi, güdümlü füze muhribi USS Rafael Peralta tarafından engellendi.

Açıklamada, söz konusu müdahalenin ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.



37 GEMİ GERİ ÇEVRİLDİ

CENTCOM’un 26 Nisan’da yaptığı önceki açıklamada da ablukanın etkilerine dikkat çekilmişti. Açıklamaya göre, ABD’nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle şimdiye kadar 37 gemi rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ABLUKA SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Hürmüz Boğazı’nın abluka altına alınması sürecinin başlatılacağını duyurmuştu.

BÖLGEDE YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

CENTCOM ayrıca, İran limanlarına yönelik ablukaya 10 binden fazla asker ile birlikte onlarca savaş gemisi ve savaş uçağının eşlik ettiğini bildirdi.

Yaşanan gelişmeler, bölgede tansiyonun yükseldiğine işaret ederken, deniz ticareti ve enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda risklerin arttığı değerlendiriliyor.