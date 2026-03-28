USS Tripoli (LHA-7), 260 metre uzunluğu ve yaklaşık 45 bin tonluk deplasmanıyla dikkat çeken, bünyesinde F-35 savaş uçakları, MV-22 Osprey nakliye uçakları ve amfibi çıkarma unsurlarını barındıran “küçük uçak gemisi” niteliğinde bir savaş gemisi olarak öne çıkıyor.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri unsurlarının USS Tripoli ile 27 Mart’ta sorumluluk alanına ulaştığı bildirildi. Açıklamada, America sınıfı amfibi hücum gemisinin yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesini taşıdığı, aynı zamanda Tripoli Amfibi Hazırlık Grubu / 31. Deniz Piyade Seferi Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yaptığı ifade edildi.

Geminin; nakliye ve taarruz uçakları, amfibi çıkarma araçları ve çeşitli taktik unsurlarla donatıldığı vurgulandı. Paylaşılan görüntülerde ABD denizcileri ve deniz piyadelerinin yanı sıra gemide konuşlu mühimmat ve hava unsurları da yer aldı.