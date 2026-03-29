Anasayfa Kültür Sanat Cennetin Çocukları'nda 'İsmail Hacıoğlu' depremi: Kadro sil baştan: Afiş yenilendi

İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle TRT tarafından kadrodan çıkarılmasının ardından, hikayesi sil baştan yenilenen "Cennetin Çocukları" dizisinin yeni afişi paylaşıldı.

TRT 1'in sevilerek izlenen dizisi Cennetin Çocukları'nda kadro tamamen değişti.

İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılmasını takiben, senaryoda gidilen revizyonlar neticesinde 5 oyuncu daha diziye veda etti.

Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in başrolleri üstlendiği Cennetin Çocukları dizisinde, kadro değişiminin ardından şimdi de tanıtım afişi yenilendi.

Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış ve akabinde TRT tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender karakterinin hikayesinin sona ermesiyle diziden 5 oyuncu daha ayrılırken Burak Serdar Şanal ve Buse Meral yeni başroller olmuştu.

Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrolleriyle hazırlanan ilk tanıtımı izleyiciyle buluşurken, projenin sosyal medya mecralarında güncellenen yeni afişi de kamuoyuna duyuruldu.

Son olarak, yenilenen oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Cennetin Çocukları dizisinin merakla beklenen yeni afişi de izleyicinin beğenisine sunuldu.

