TRT1’in dikkat çeken yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları, son haftalarda yaşanan kadro krizleri ve yayın akışı değişiklikleri nedeniyle izleyicisiyle buluşamadı. Dizinin takipçileri "Cennetin Çocukları neden yok?" sorusuna yanıt ararken, beklenen haber nihayet geldi.

KADRO VE HİKAYE TAMAMEN DEĞİŞTİ

Dizinin yayınına ara verilmesinin temel sebebi, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun dahil olduğu hukuki süreç ve ardından yapım ekibi tarafından kadrodan çıkarılması oldu. Bu zorunlu ayrılık, dizinin hikayesinde de köklü bir revizyona gidilmesine neden oldu.

Gidenler: İsmail Hacıoğlu ve hikaye değişikliği nedeniyle Özgü Kaya projeye veda etti.

Gelenler: İsmail Hacıoğlu’nun yerine Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya’nın yerine ise Buse Meral başrolü devraldı.

YENİ BÖLÜM NEDEN ERTELENDİ?

Dizinin yenilenen kadrosuyla dün akşam ekranlara gelmesi planlanıyordu. Ancak Kadir Gecesi özel programı nedeniyle TRT1 yayın akışında değişikliğe gidildi ve yeni bölüm bir kez daha ertelenmiş oldu.

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Merakla beklenen dizi, yenilenen oyuncu kadrosu ve tazelenen senaryosuyla 23 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de TRT1 ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.

Kanal tarafından yapılan açıklamada "Zenginleşen hikaye örgüsü ve güçlü kadrosuyla, planlanan yayın takviminde sizlerle buluşmaya devam edecektir" denildi.