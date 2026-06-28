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Kaynak: AA

Kent merkezi ile Yüksekova arasında yer alan ve sarp kayalıklarla çevrili Cennet Cehennem Vadisi, son yıllarda doğa sporlarıyla öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor.

Cilo Dağları eteklerindeki vadi, 4 bin 135 metre yüksekliğe sahip Uludoruk ve buzullarıyla hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek finaller, 30 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesinde bölgede 800 kişilik tribün kurulumu yapılırken, müsabakalar için seyyar minder ve iletişim altyapısı da hazırlandı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından güreşçiler, doğayla iç içe bir ortamda şampiyonluk mücadelesi verecek.

"DOĞAYA HİÇBİR ŞEKİLDE ZARAR VERMİYORUZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, Süper Lig Finalleri'nin güreş branşındaki en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Bu faaliyetin Hakkari'de, Cennet Cehennem Vadisi'nde yapılmasının büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Yıldırım, "3 bin rakımlı alana 800 kişilik portatif tribün, seyyar minder kuruyoruz. Bunu yaparken de doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Yollarımızda yine iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden üst düzey sporcularımızın 3 bin rakımda bu müsabakaları yapabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bu tür etkinliklerle yörenin coğrafyasını, kültürünü ve değerlerini il dışından gelen sporculara tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çevre illerden ciddi katılım bekliyoruz. Organizasyon, yaklaşık 200 sporcunun, hakemin, idarecinin katılımıyla gerçekleşecek. İlimizin tanıtımı, buradaki sporcuların milli sporcuları görmesi, onlarla aynı ortamı paylaşmaları açısından son derece önemli bir organizasyon. İnşallah 30 Haziran'da geniş katılımlı kazasız, belasız bir program gerçekleştireceğiz. Müsabakaya katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Böyle bir organizasyonun burada yapılmasını sağlayan, destek veren bütün paydaş kurumlara, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kentin coğrafyasının yüzde 88'inin dağlık alanlardan oluştuğunu, aynı gün farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğunu dile getiren Yıldırım, "Aynı gün birçok doğa sporunu yapma imkanı var. Huzur ortamının sağlanmasıyla hem il dışından hem ülke dışından doğaseverlerin ilgisi söz konusu çünkü bakir alanlar, yeni rotalar çok var. Sadece turizmde değil sportif alanda da son zamanlarda önemli başarılar elde etmeye başladık. Artık birçok branşta ilimizi milli takımda temsil eden sporcularımız bulunuyor." diye konuştu.

Güreş Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sefer Özatak da Türkiye'nin gözde güreş kulüplerinin katılımıyla yapılacak organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Müsabakaların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Özatak, "Bu konuda desteklerini esirgemeyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Tüm halkımızı da bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum." dedi.