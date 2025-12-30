A Milli Futbol Takımımızın, Avrupa Şampiyonası’ndaki yolunu aktaran Bizim Çocuklar: Dönüşüm Belgeseli'nin 4. Bölümü olan Bir Başkadır Benim Memleketim yayınlandı. Dikkat çeken detay ise Cenk Tosun’un, Barış Alper Yılmaz ile ilgili aktardıkları oldu.

9 NUMARA AŞKI

Tecrübeli golcü, Barış Alper Yılmaz ile yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Barış, turnuvada evladım gibiydi. Her fırsatta odama geliyordu. Habire böyle mırıldanıyor. Neyin var, anlat bakayım dedim. “Ya abi ben mi giysem 9 numarayı turnuvada” dedi." “Çık lan odadan, çabuk çık. Benim az kaldı zaten, benden sonra sen giyersin” dedim. Öyle gönderdim."