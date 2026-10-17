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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Cenk Tosun, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Tosun, kararının hata olduğunu düşündüğünü ancak pişman olmadığını ifade etti.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Cenk Tosun, uzun yıllar aynı kulübün formasını giyen ve o camiayla özdeşleşen futbolcuların daha sonra başka bir büyük kulübe transfer olmasını doğru bulmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEM HATAYDI"

Kendi transferini de bu düşünce üzerinden değerlendiren Cenk Tosun, Fenerbahçe'ye gitmesinin hata olduğunu açık şekilde dile getirdi.

Tosun, "Bir kulübe ait olmuş efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim" ifadelerini kullandı.