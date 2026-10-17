Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum FK'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla parlamaya devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER'DEN NEFİS FRİKİK
Çorum FK, karşılaşmanın 32. dakikasında Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekip, 38. dakikada ceza sahasının dışındaki sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Cengiz Ünder, sol ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. Milli futbolcunun frikikten kaydettiği golle skor 1-1'e geldi.
Sezon başında Çorum FK'ya transfer olan 29 yaşındaki Cengiz Ünder, yeni takımında çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist üreterek toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.