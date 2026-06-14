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Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen Cengiz Ünder, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

28 yaşındaki futbolcu, kişisel hesabından Fenerbahçe antrenman üstüyle çalıştığı anları paylaşırken kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli ekipmanlarla yaptığı paylaşım, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANMADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren milli futbolcunun sözleşmesinde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Siyah-beyazlı yönetim bu opsiyonu kullanmazken, Cengiz Ünder yeniden Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncu, 2025-26 sezonunda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maçta görev yaptı.

Cengiz Ünder bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 4 de asist üreterek takımına katkı sağladı.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'nin kadro planlamasında nasıl bir rol üstleneceği merak edilen Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili kararın kamp döneminde netleşmesi bekleniyor.