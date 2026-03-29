“Hain Geceler”, “Duyanlara Duymayanlara”, “Yorgun Yıllarım” ve “Duvardaki Resim” gibi hafızalara kazınan eserleriyle tanınan usta sanatçının, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastanede acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Kurtoğlu, hayranlarını rahatlatan bir açıklama paylaştı.

Ünlü sanatçı mesajında, durumunun iyi olduğunu vurgulayarak kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ve tedavisinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kurtoğlu, en kısa zamanda yeniden sahnelere döneceğinin de müjdesini verdi.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR?

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 doğumlu bir Türk müzisyen. Aynı zamanda piyanist olan sanatçı, özellikle taverna ve arabesk tarzındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Şarkılarında çoğunlukla aşk acısı ve bireysel duyguları konu edindi.

Sıkça merak edilen konulardan biri de sanatçının memleketi. Cengiz Kurtoğlu, Artvin’in Arhavi ilçesinde dünyaya geldi ve Laz kökenli.

1959 doğumlu olan sanatçı, 65 yaşında.

Sanatçı, eğitim hayatına doğduğu şehir olan Artvin’de başladı. Gençlik yıllarında memur olarak bir çay fabrikasında çalışsa da bu mesleğin kendisine uygun olmadığını fark ederek müziğe yöneldi. Arhavi’de kurduğu “Ciha Dağı” adlı orkestra, onun müzik kariyerinin ilk adımı oldu.

1979 yılında askerlik görevini yapmak üzere Ankara’ya giden sanatçının, bu dönemde ilk çocuğu dünyaya geldi. Askerlik sonrası bir süre Artvin’de kalan Kurtoğlu, 1982’de İstanbul’a giderek müzik çalışmalarına hız verdi. Hazırladığı bir kaydı dönemin önemli yapımcılarından Şahin Özer’e gönderdi.

Bu girişimin olumlu sonuçlanmasıyla sanatçının ilk albümü olan “Sen Sözden Anlamaz mısın?” 1984 yılında yayımlandı. Evli ve üç çocuk babası olan Kurtoğlu’nun çocuklarının isimleri Aylin, Aydın ve Orçun Bora.

Sanatçının en çok bilinen eserleri arasında “Resmini Öptüm de Yattım”, “Bizim Şarkımız”, “Gelin Etmişler”, “Unutulan”, “Gece Olunca”, “Liselim”, “Okul Yılları”, “Küllenmiş Aşk”, “Daha Yokluğunun İlk Akşamında”, “Kabul Edemem” ve “Duvardaki Resim” yer alıyor.