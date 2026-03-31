Cengiz Holding, Mardin Mazıdağı’ndaki tesisini devasa bir kimyasal atık üssüne çevirmeye devam ediyor.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, "Özel Endüstri Bölgesi" statüsü sayesinde geniş imtiyazlara sahip olan proje, bölgenin kısıtlı yeraltı su kaynaklarını ve ekolojik dengesini tehdit ediyor.

SAATTE 356 TON SU ÇEKİLECEK

Bölgede, yeni kurulacak ünitelerin soğutulması ve işlenmesi için yeraltı kuyularından saatte 356 ton gibi devasa miktarda su çekilecek olması, yerel su kaynaklarının sömürülmesi ve ekolojik yıkım riskini beraberinde getiriyor. "Sıfır atık" söylemiyle pazarlanan ancak Kastamonu ve Elazığ’dan getirilen maden atıklarını işleyecek olan bu tesisin, bölgedeki kısıtlı yeraltı sularını tüketirken binlerce ton tehlikeli asit kullanarak çevresel bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

'ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ' ZIRHI

1974 yılında kamuya ait Etibank bünyesinde kurulan ve 1994’te Tansu Çiller döneminde "zarar ediyor" gerekçesiyle kapatılan Mardin Mazıdağı Fosfat Tesisleri, 2011 yılında 380 milyon lira gibi düşük bir teklif sınırı üzerinden yok pahasına Cengiz Holding’e satılmıştı. Özelleştirme kıyağıyla alınan bu devasa alan, iktidarın 10 Mayıs 2019 tarih ve 1041 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖEB ilan edildi.

Şirketin hazırladığı 450 milyon TL bedelli yeni ÇED dosyasında, bu "özel zırhın" nasıl kullanıldığı da açıkça gözler önüne serildi.

Şirketin "sıfır atık" söylemiyle pazarladığı tesis, Kastamonu Küre ve Elazığ madenlerinden çıkarılan pirit küllerinin (atıklarının) Mardin’e taşınmasıyla çalışacak.

KEZZAPTAN TUZ RUHUNA

Yeni hazırlanan ÇED dosyasına göre Cengiz Holding, bu atıklardan elde ettiği yarı mamulleri daha da saflaştırmak için tesise üç yeni ünite ekleyecek:

• Yüksek Saflıkta Kobalt Tuzları Üretim Tesisi: Yılda tam 6 bin 837 ton kapasiteyle çalışacak.

• Çinko Sülfat Monohidrat Üretim Tesisi: Yılda 7 bin 208 ton kapasiteyle toz halinde çinko ürünü elde edecek.

• Oksijen Üretim Tesisi: Fırınları beslemek için saatte 6 bin metreküp oksijen üretecek.

"Kobalt Nitrat" üretmek için halk arasında "kezzap" olarak bilinen kuvvetli nitrik asit (HNO3),

"Kobalt Klorit" üretmek için temizlikte de kullanılan ancak sanayi tipi son derece zehirli ve tahriş edici olan "tuz ruhu" yani hidroklorik asit (HCl) kullanılacak.

"Kobalt Asetat" üretmek için "sirke ruhu/asidi" olarak bilinen asetik asit ile çözündürme işlemi yapılacak.

Ayrıca tüm bu ayrıştırma işlemlerinde bazik bir kimyasal olan kostik (sodyum hidroksit) yoğun olarak kullanılacak.