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Kaynak: ANKA

Cengiz Holding’in Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’ni satın almasının ardından Anagold Madencilik’te üst yönetimde dikkat çeken değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, yaklaşık bir ay içinde ikinci kez el değiştirdi.

13 Şubat 2024’te meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kayması faciasının yaşandığı maden sahasında faaliyet gösteren Anagold Madencilik, Cengiz Holding’in Kanadalı SSR şirketinden yüzde 80 hissesini 1,5 milyar dolar karşılığında devralmasının ardından yeniden yapılandırılıyor.

BAŞKANLIK GÖREVİ KISA SÜREDE DEĞİŞTİ

Holding, 20 Mayıs’ta Anagold Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı görevine Mehmet Can Yazıcıoğlu’nu getirmişti. Yazıcıoğlu’nun 2027 yılına kadar görevde kalması beklenirken, 24 Haziran’da görevine son verildi.

Bu gelişmenin ardından Anagold Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı görevine, Cengiz Holding’in kurucuları Mehmet ve Ekrem Cengiz’in kardeşi Şeref Cengiz atandı.

ÜST YÖNETİMDE YENİDEN YAPILANMA

Şirket bünyesinde yapılan değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Madencilik’te:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci görevden alındı

Şirketin Genel Müdürlüğü’ne Murat Güreşçi getirildi

Güreşçi’nin, daha önce Kanada merkezli First Quantum Minerals’ın Türkiye iştiraki olan Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ’de genel müdürlük yaptığı, Cengiz Holding’in bu şirketi devralmasının ardından Anagold’a atandığı belirtildi.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

Kısa sürede yaşanan bu üst düzey değişiklikler, gözleri Anagold Madencilik’in yeni yönetimine çevirirken, şirketin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.