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Kaynak: İHA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding’in madencilik alanındaki tecrübesi Alacer Gold Madencilik’e taşınırken, üst düzey yönetimde önemli bir değişikliğe gidildi.

25 YILI AŞKIN MADENCİLİK DENEYİMİ

Madencilik sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Güreşçi, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu.

Güreşçi, 2003 yılında Çayeli Bakır İşletmeleri’nde göreve başladı ve burada 23 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

ÇAYELİ BAKIR’DA İLK TÜRK GENEL MÜDÜR

2017 yılından itibaren Çayeli Bakır İşletmeleri’nin Genel Müdürü olarak görev yapan Güreşçi, bu pozisyona getirilen ilk Türk yönetici oldu.

Görev süresince:

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi,

Operasyonel performansın artırılması,

Arama faaliyetleriyle maden ömrünün uzatılması,

Çevresel, sosyal ve yönetişim performansının güçlendirilmesi

alanlarında çalışmalara liderlik etti.

YENİ DÖNEMDE ALACER GOLD’U YÖNETECEK

Murat Güreşçi, yeni görevinde Alacer Gold Madencilik’in operasyonlarını yönetecek.

Güreşçi aynı zamanda Türkiye Madenciler Derneği ikinci başkanı olarak da görev yapıyor.

Atama, şirketin madencilik alanındaki büyüme ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.