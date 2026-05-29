Elazığ Gezin Beldesi eski Belediye Başkanı Fethi Aydın, Hazar Gölü ve çevresinin doğal sit alanı olduğunu belirterek, bölgede yürütülen maden lojistiği faaliyetlerinin hukuka ve çevre koruma ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Faruk Balıkçı'nın haberine göre, Cengiz Holding’e bağlı faaliyetler kapsamında Hazar Gölü yakınlarında oluşturulan lojistik sahaya tepki gösteren siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistleri Gezin Beldesi’nde bir araya gelerek eylem yaptı.

“KORUMA ALTINDAKİ HAVZAYA AĞIR SANAYİ GETİRİLEMEZ”

Eylemde konuşan Fethi Aydın, Hazar Gölü Havzası’nın endemik türleri ve ekosistemiyle Türkiye’nin önemli doğal alanlarından biri olduğunu vurguladı. Aydın, maden taşımacılığı ve depolama faaliyetlerinin ormanlık alanlar ve tarım arazileri üzerinde ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Aydın ayrıca, ağır metal içeren tozların yayılmasıyla tarımsal üretimin zarar görebileceğini ve bölge halkının geçim kaynaklarının tehdit altında olduğunu ifade etti.

“TURİZM VE EKOSİSTEM RİSK ALTINDA”

Hazar Gölü’nün bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Aydın, maden lojistiği faaliyetlerinin göl çevresindeki turizm potansiyelini olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Ayrıca yağışlarla birlikte oluşabilecek sızıntıların yer altı sularına ve Hazar Gölü’ne karışma riski bulunduğunu vurguladı.

SİYASİ TEMSİLCİLERDEN DESTEK

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Tekin de projeye tepki göstererek bölge halkının yanında olduklarını söyledi. Tekin, gerekli görüşmeleri yapacaklarını ve gerekirse tüm CHP milletvekilleriyle bölgede çadır kurabileceklerini ifade etti.

Sivil toplum temsilcileri ve bölge halkı da maden lojistiğinin çevreye zarar vereceğini belirterek projenin durdurulmasını talep etti.