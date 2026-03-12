Türkiye’de son dönemde madenlere ilgisi artan Cengiz Holding, madencilik sektöründe yeni satın almaları devam ettiriyor.

Kanada merkezli First Quantum Minerals, Rize’nin Çayeli ilçesinde faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri’nin satışı için Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat ile 340 milyon dolarlık bağlayıcı anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Cengiz İnşaat’ın satış bedelinden düşülmek üzere 50 milyon dolarlık avans ödemesi yaptığı, işlemin ise gerekli onayların ardından 2026 yılının ikinci ya da üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

GEÇEN HAFTA DA İLİÇ'İ SATIN ALMIŞTI

Cengiz Holding’in madencilikteki bir diğer büyük hamlesi ise Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni oldu. Kanada merkezli SSR Mining, Anagold Madencilik aracılığıyla işlettiği madendeki yüzde 80’lik payını 1,5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding’e satma kararı almıştı. Satış işlemi Kanada borsasına da bildirilmişti. Madendeki kalan yüzde 20’lik pay ise Çalık Holding’in elinde bulunuyor.

SSR Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rod Antal, anlaşma kapsamında Cengiz Holding’in 100 milyon dolar depozito ödeyeceğini, toplam ödemenin ise işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılacağını açıkladı.

9 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çöpler Altın Madeni, 13 Şubat 2024’te siyanürlü liç yığınının kayması sonucu meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından kapatılmıştı. O tarihten bu yana faaliyet göstermeyen madenin yeniden açılması için şirket tarafından çeşitli girişimlerde bulunulsa da henüz izin verilmedi.

Daha önce devletin elindeki Eti Bakır’ı 2004’te, Eti Alüminyum’u ise 2005’te devralan Cengiz Holding, son dönemde Eskişehir ve Çanakkale’deki altın madenlerine de ilgilisiyle dikkat çekmişti.