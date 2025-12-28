Gazeteci Cengiz Erdinç, Alan Youtube kanalına yaptığı açıklamada yeni nesil çetelere dikkat çekti. Erdinç, "Organize suç kabuk değiştirerek devlete meydan okuyor" dedi.

Erdinç'in açıklamaları şöyle:

"2016-17 yılları, 15 Temmuz sonrası doğan bir grubun, çetenin, çoklu çetenin aslında geldiği noktayı görüyoruz. Beni çok şaşırtmıyor bu. Burada iki dinamik var. Bir yargı bağımsızlığı ile ilgili meselelerin gelip vardığı nokta bu. Mahkemenin tehdit edilmesi. İkincisi de bir yapının, bir grubun bu güce ulaşması yani çerez gibi şey dağıtıyorlar. Ağırlaştırılmış muhebbet dağıtıyorlar ve bir tepki bir arbede oluyor. Orada da bir de Daltonlar Barış Boyun ayrılığı var. Orada da Berat Can Gökdemir gibi bir laf ediliyor. O da enteresan. Çünkü Berat Can Gökdemir bir süredir Moskova'da, Rusya'da ya da ev hapsinde organize suç kabuk değiştirerek devlete meydan okuyor. Yani beni izleyenler için bu yeni bir bilgi değil. Devletin her zaman meşru şiddet tekelini paylaşmaya çalışıyor. Bu Türkiye için yeni mi? Yeni değil. Aslında bir şey hatırlatayım. Çok acayip bir olaydır o. Ve unutuldu. 1999 yılında Eylül 19 Eylül yanlış hatırlamıyorsam Bayrampaşa cezaevinde bir çatışma çıktı. Kenan Ali Gürsel çakıcının yeğen öldürüldü. 7 kişi cezaevi içinde silahlı çatışmada öldü. Cezaevi içinde silahlı çatışma, mahkumlar çatışıyor. Jandarmayla mahkumlar değil. Bir kasa içinde orada 5 trilyon o zamanın rakamlarıyla çok büyük bir para bulundu. Hakan Çilliğlu vardı karşı tarafında. Bunu şunun için hatırlatmak istiyorum. Organize suç cezaevleriyle büyür ve gelişir. Bir Bayrolar grubu var Küçükçekmece'de. Onunla ilgili bir savcı önemli bir iddianame hazırlamış. Çok e kenarda kıyda kaldı. Pek haberi yapılmadı bunun ama orada bir itirafçının söylediği bir şey var. Bakın diyor bütün bu Barış Boyun'lar onlar bunlar bütün falan isimleri sayıyor tek Daltonlar. Bunların hepsi diyor Silivri 5 numaralı cezaevinden geçti diyor. Yani bir Türk suç akademisinden söz ediyor. Şimdi toplumda bir şey var. Suça ve cezaya ilişkin algılarda bir eksiklik var. Tepkilere baktım ben daha çok. Asın kesin bunlar nasıl polise el kaldırıyor, askere el kaldırıyor? Yani bunları bitirin gerekirse kafalarına sıkın gibi öneriler var toplumda. Ve , kriminolojide, ceza hukukunda yaygın bir gerçek var. Bilinen bir gerçek var. Cezaların ağırlığı değil, kesinliği caydırıcı olabiliyor. Yani e cinayete 10 yılda, 20 yılda verseniz o cezayı alacağınızı bilmeniz sizi caydırıyor. O cezanın miktarı değil. Ve öbür yandan mesela War Zagon Rus mafyası denilen aslında Rusça konuşan mafya diyebileceğimiz bu cezaevlerinde gulak denilen cezaevleri Sovyetlerin ağır şartlarında hayatta kapılabilmiş, Stanin'e rağmen yaşamayı becerebilmiş birtakım dövmelerle, sembollerle, ritüellerle, katı kurallarla baskı ve gizlilik altında yaşamayı başarabilmiş bir örgüttür. Ve bugün hala dünyanın en güçlü suç yapılarından biri ve Türkiye'de de var."

'BARONU KOLLAYAN SİYASİ YAPI ARIYORUZ'

"Daha önce altını çizen de olmamıştı pek. İnsanlar hep klişelerle bakıyor suça. Nedir? Baron arıyoruz. O baronu kollayan siyasi yapı arıyoruz. Şimdi patlayan bir şey var. medya ve siyaset ilişkisi içinden toplumun üzerine boca edilen bir böyle ahlak dışı ilişkiler yumağı ama o kısmı bizi ilgilendirmiyor. Bizi kıs bunu hani yargıyla ilgili adam kayırmayla ilgili bölümü ilgilendiriyor. Bir çürüme şeyi var. Bu da bu işin bir parçası. Yani Barış boyun davasındaki kavgayla medyadaki bu çürümeyi, medyadan gözüken ama aslında siyasete içkinleşen bu çürümeyi de bir arada düşünmek lazım şimdi, burada toplumun ve kolluk güçlerinin eksik birkaç savcı bunun dışında dikkatimi çekiyor iddianamelerde. Ama toplumun eksik yanı bu evrimi anlamamış olmak. Yani organize suç kabuk değiştiriyor ve çeteler ortaya çıkıyor. Bu da benim en azından 2014 yılında görüp yazdığım, sonra kaldırıldı o yazı. Bir süreç 2017 15 Temmuz ve sonrasında 2017 hem silahlı çatışmaların arttığı, bireysel silahlı saldırıların arttığı, şiddetin arttığı bir yıl ve bu sokak çetelerinin de doğum tarihi değil ama evrim tarihi. Evriminin başlangıç tarihi. Burada Barış Boyun çetesinin nereden geldiğine ve nereye gideceğine bakarak bir şey söylemek gerekir. Bu cezaevi vurgusunu o yüzden yapıyorum. Cezaevlerindeki gelişme vurgusunu. "

'İKİ YILDIR RAPOR YOK'

"Özellikle kolluk güçleri ve yarı da iddianamelere ulaşıyoruz ama genel rakamlara ulaşamıyoruz. Mesela içişleri bakanı kendi dönemiyle açıklıyor her şeyi. E 2022'de ne oldu? 2023'te ne oldu? Kaç çete vardı? Kaç kişiye operasyon yapıldı? Kaç şehirde? Bunların kaçı tutuklandı? Bunlar yok. En son 2022'de yayınlanmış bir organize suçlar raporu var. 2 yıldır devlet rapor yayınlamıyor. Bilmiyoruz. Ve bu bu karanlıkta bu dinamizmi de anlamak el yordamıyla oluyor. O yüzden söylediğimde yanlışlıklar, eksiklikler olabilir. Bu el yordamıyla bu karanlık, bilgi karanlığında olduğu için bunlar. Ama şunu söyleyebilirim. E organize suç dünyanın başka yerlerinde de böyle bir gel bir git müdahalelerle şekilleniyor. Özellikle bir yapısal direnç geliştiriyor. O nedir? Bir suç grubunu çökertiyorsunuz. Yerine başkası geçiyor. Bu suç grubu cezaevinde gelişiyor. Ve burada asıl mevzu organize suçun kökeninde yasa dışı mal ve hizmetlere olan talep var. Nedir yasa dışı mal ve hizmetler? Uyuşturucu, bahis, kumar, yasa dışı olanı ki yasal olandan da besleniyor aslında. Bir tane daha sayalım. Silah kaçakçılığı. Silah kaçakçılığı. Yasa dışı mal ve hizmetler. Adam tehdit etme, ne bileyim işte tahsilat çökme, mal mülkiyet değiştirme bütün bunlar yasa dışı ve mal ve hizmetler ve bunlara olan talebi kısmadıkça, bu talebi engellemedikçe ki burada uyuşturucu muazzam bir sorun aslında. Meselenin siyasi olduğunu da aslında tarif ediyorsunuz. Bütün meselesinde siyasi yani. Şimdi buraya şuna geleceğim. Şunu da söyleyeyim. Organize suçun temelinde bir girişim var. Yasa dışı mal ve hizmetlerin talebi var. Siz de bunu sunuyorsunuz. Risk alıyorsunuz. Karşısında bir ceza var. Çünkü bunun bu cezanın kesinliği bu riski belirliyor. Fiyatı da belirliyor aynı zamanda. Buradan yola çıkarak bir suç ekolojisinden bahsetmek lazım. Yani nasıl yani holdinglerin kapısı önünde hak talep eden adamı dövüp öldürdüğü yerde hani bir suç ekolojisinin de bir parçası o ya da sınırların ihlal edildiği toplumsal sınırların, bireyler arasındaki sınırların, devletle birey arasındaki sınırların sürekli haksız gözaltılarla mesela anayasada kaynağını alan yasa toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasa dışılığa iterek mesela Devlet sınırlarını bilmiyor, bireyler sınırlarını bilmiyor, şirketler sınırlarını bilmiyor. Bir şiddet ve kaos yaşanıyor. Ve burada en önemli şeylerden biri aslında organize suçun temelinde mali suçlar var. Mülkiyete karşı suçlar var diyelim. Ama bu e kamu mülkiyetine karşı suçlarda yani kamu malının yağmalanması da aslında organize suçla aynı mantığa sahip ve aynı ekolojik sistemi yaratıyor. burada ben hep söylüyorum bu mahallelerin solcu geçmişi, bu mahallelerin muhalif geçmişi, , bir yandan da taraftar grupları. Yani bakıyorsunuz mesela Yeni Bosna'da solculuktan çok taraftar grupları var bu çeteleri ortaya çıkaran ya da Adana'da başka dinamikler var mesela. bütün bunları alt alta topladığınızda bir suç ekolojisinden bahsetmek gerekiyor. Ve bu suç ekolojisi için de mesela bu mahallelerdeki bu çocukların önüne işte ya meze konuyor, tam ya, imam hatip dini bir kariyer konuyor ya da bu başka bir şey yok. Ağır bir gelecek kaygısı sınırların her yönden e bu bireylere yönelik sınırların her taraftan aşıldığı bir şey. Böyle bir dönemde bir onur, gurur ve aidiyet yaratıyor. Bunları tırnak içinde söylüyorum. Hani bunu olumlamak için değil, olumsuzlamak için de değil, anlamak için söylüyorum. Ve ben bir gazeteci olarak bunu anlamaya çalışıyorum. Etiketlemekten çok. mesela şu işte savcılığın kimi iddianamelerin dilinde var bu. Kimi gazeteci arkadaşlarımızın da dilinde var. çeteler, çete liderleri lüks bir hayat içinde para ve işte birtakım imkanlar, güç gösterisiyle adeta silahlı propaganda yaparak ki kısmen doğru bu gençleri kandırıyor. Şimdi gençlerin kandırılabileceğini ancak kandırılabileceğini varsaymak ta Eylül'den gelen kötü bir alışkanlık. Yani ışık hızıyla mesaj atan işte e dark web'i kullanan e ne bileyim TikTok'ta mikdokta baskı altında haberleşebilen kripto telefonlar kullanabilen bir zeka ve kapasite düzeyinin kandırıldığını söylemek için daha gerçek şeyler vardır. Ha şu söylenebilir. Bu kısmen gerçek. burada bu ağır mühebbet diyenler bu bunu öngörüyor muydu? Sanmıyorum. Toplumdaki o cezasızlık algısı genel olarak cezasızlık algısı kadın cinayetlerinden tutun işte kamu mallarına karşı suçlarda, kamuya karşı suçlarda yaşanan cezasızlık kimi cinayetlerde örneğin Sinan Ateş cinayeti, örneğin başka faili meçhuller. Buradaki bu cezasızlık algısı burada da bir şiddeti semirtiyor. Yani ne yaparsanız yapın bir şekilde yırtarsınız düşüncesi var. Ve o insanların bir bölümü de işte 40 40 civarında galiba ağır mühebbetle yüzleşti. Yani genç yaşlarında ki Barış boyunla ilgili hemen şurada bir şey var. Ben bir karşılaştırma yapmıştım. Saralılar davasındaki yaş ortalamasıyla Barış Boyun davasındaki yaş ortalamasını karşılaştırmıştım. Arada ortalamasında en az bir 10 yaş falan var. Yani mesela Barış boyunda hemen şuradan bakayım. ağırlıkla 19-25 yaş arası daha çok işte 2935'e kadar geliyor ama saral e dosyasındaki ağırlık bu sadece şey hani bunların suçlu şüpheli sayısı üzerinden şüphelilerinlikleri üzerinden burada ağırlık 4448 yaşa geliyor. Daha doğrusu 3548 arası. Yani arada neredeyse bir 10 yıllık ortalama farkı var. E Sarallar daha eski bir yapı. Bu bu da söylenebilir. ama bu Barış boyunun daha genç, dinamik, yeni bir nüfus olduğunu, yeni bir kabuk olduğunu gösteriyor organizasyon."

'İŞ CİNAYETİ VE ÇETE SAVAŞINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN SAYISI AYNI'

"Acı bir gerçek şu. Mesela son bir yılda 80 küsur galiba iş cinayetlerinde ölen çocukların sayısı. Aşağı yukarı çete savaşlarında ölen çocukların sayısı da aynı. Yani ölüm riski diye baktığınızda aynı gözüküyor. Hani bu bir seçimi onaylamak anlamında söylemiyorum. Yani burada da hakikaten konuşurken tedirgin oluyor insan. Hani ben organize suçla ilgili bir gerçekliği anlamaya çalışıyorum. Sorular soruyorum ama hemen ülkemizde yok suçu ve suçluyu hayır yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Bunlar konuşulmadığı için, halının altına süpürüldüğü için böyle böyle patlıyor. Ama işte sokakta motosikletli çeteyle ama ne bileyim suça sürüklenen çocukların sayısının patlamasıyla bunun bir arkasında da şey var. Zorbalık. Akran zorbalığı. Yani buralardan besleniyor bu iş ve buralara doğru yürüyor ve toplumun buna karşı medyanın hani biz gazetecilerin de kolluk güçlerinin bunu anlayacak yargının mekanizmaları, savunma ve anlama mekanizmaları çok zayıf. Örneğin yasalar bu yeni nesil mafyanın ağ yapısını çözmekten, anlamaktan çok uzak. O yüzden bütün iddianamelerde bir hiyerarşiye oturtulmaya çalışıldığını görüyoruz. En büyük yanlışlardan biri hiyerarşi yok. Mesela en yeni yasal düzenleme sanıyorum bu torba yasada vardı. Reform paketinde. suça sürüklenen çocuk kullanan organize suçlarda cezaları arttırdılar. Evet, bu doğru bir şeydi. Fakat bu şeyi tam açıklamıyor işte. Yani bu organize suç yapısı daha az ceza alacak diye sadece kullanmıyor suça sürüklenen çocukları. Elinin altında o var. Hızla geliyor ve hızla kaynak sağlıyor. İnsan kaynağını sağlayabiliyor oralar."

'ARKASINDA SİYASİ İTİŞLER VAR'

"Yeni bir bilgi aktarayım. Mesela Can Dalton ev hapsinde Rusya'da bu e rapçileri tehdit ettiği söylüyor. Neo rapçilerin her şeyi toparlayıp bu yakın zamanda olan bir şey hatta Aralık başında falan olan bir şey belki Repçi Jian'ı tehdit ediyor ve görüntülü arayarak tehdit edildiği ettiği söyleniyor. Çünkü 10 civarında rapçinin para akladığını öğrendiği söyleniyor. Şimdi bir yandan da Rusya'da ev hapsinden bunu yapabiliyorsa Rusya'daki istihbarat örgütlerinde durumu ne? Değil mi? Kritik soru aslında. Bunu o rahatlıkla yapabiliyorsa o zaman orada istihbarat boyutu da konuşmak lazım. Bu ve 2 yıl önce, 3 yıl önce söylediğim şeyler bunlar. Organize suç bu yeni nesil çetelerde bir milli güvenlik sorunudur. ya da medyada da öyle. Şimdi birtakım adamlar geliyor. Mübarimovdur, odur budur. Birtakım haber kanalları kuruyor. Gelirleri yok. para TV100 mesela benzeri. Bunun gelir yok. Acayip bir para var ortada. Şeffaflık yok. Medyadaki şeffaflık yok. nasıl oluyor bu? Yani masak bakmıyor mu buna? Mesela bir, ulusal yayın kuruyorsunuz. , belki bir dış güç destekliyor sizi. Nereden biliyorsunuz ki? Ve şeyde var bu bakın. Kazak parası girdi. Rams ve şey üzerinden GAIN Medyaya bir kara para soruşturması açıldı. GAIN Medya ne yapıyordu? Sizin can damarınız kültür kodlarınızı belirleyen diziler çekiyordu, filmler yapıyordu. Ve film kara para aklamanın bir film çekmek, film yapımcılığına soyunmak para aklamanın en kolay yollarından biri. Geliri de sonsuz gösterebilirsiniz, gideri de sonsuz gösterebilirsiniz. bütün bunlar iç içe bir, , suç ekolojisini oluşturuyor ve buralardan başlamak gerekiyor. Ha, medyadaki büyük resim. E, biz, , birkaç ay önce sanıyorum bir, , Can Holding üzerinden , bir program yaptık. Kenan vesaire Yakup'la yapmıştık. Orada bu işlerin hem bir yandan işte Hakan Fidan'ı destek bir medya oluşturulmasıyla ilgili yanını vurgulamıştık. Hem de bu dediğim Kara Para medyaya girişiyile ilgili bir yanını vurgulamıştık. Mesela ilk e olayın patladığı Sezgin Baran Korkmaz işte gidiyor şeye neydi? Veis Ateş'e gidiyor. O Süleyman Soylu'yu arıyor falan. Orada mesela Kenan Tekdağ bu zincirin çok önemli bir halkasıydı. Es geçildi o zaman SBK da sustu. Şu bu aralar göremiyoruz kendisini. Mesela bir ara çok yardımseverliğiyle vesaire ortadaydı. Yani SBK'nın parası bu işlere girecekti daha olmadı. en tanınan ceza hukukçularından biri Ersan Şen bir ara Ekol TV'ye soyundu. Ekol TV'nin yönetim kurulu başkanlığına soyundu. Sonra bir yerlerde fincancı hatırlarını ürküttüğünü erken görmüş olacak ki çekildi. Şimdi şimdi ilginci de buraya ek olarak şu yani. Ya şey dışarıdan bakıyorsun Masimov ve hani biz ismini yine Türkiye kamuoyunun duyd ya nerede duydu? tabii ki de Sedat Peker'in ismi gündeme geldi. O Yalıkavak Marina meselesi, Mehmet Ağır meselesinden kaynaklı cezaevine girdi, çıktı vesaire. Bir anda bu Ekol TV'lii işte kurduğu gündeme geldi. Ersan Şen sizin dediğiniz gibi adı geçti. işte dediniz ya ortada mı ne masak rapor var? Ya başsv ziyarete gitti yakın zam. Evet evet evet Akın Gürlek de ziyarete gitti ama kapandı en son Arif Çetin Jandarma komutanı yönetim kurulunda yer aldı. Arif Çetin de şöyle hatırlatayım. Şöyle bir şeyi hatırlatayım. Daltonlar çetesine profesyonel işleri veren babanın oğlu Kemal diye bir adam var. yargılanıyor. Cihan Ekşioğlu'na da suikast organize etmişti. Oradan yakalandı zaten. mesela bunun babanın oğlu Kemal'in Arif Çetin'e çok yakın olduğu hatta çocukların birinin ismi Arif birinin ismi Çetin. Yani e Hakkarli bir figür bu. E yani o kadar girift ilişkiler var ki ve ben şeyi siyasi bir nedenle de olsa bu operasyonların toplumda bir tür duyarlılık yarattığını, bu anlamıyla sorgulandığını e en azından yukarıdaki baron kim madem öyle niye oraya gitmiyorsunuz sorusunu ortaya attığını. O yüzden yararlı ve değerli buluyorum. Ama yargı bağımsızlığının geldiği nokta itibarıyla da her zaman yani gerçekten hükümet yok arkadaş bu çok yayıldı bu kara para mara para bu işler uyuşturucu diye bir adım atsa da yargı bağımsızlığındaki zedelenme yüzünden buna kimse inanmayacak. Böyle bir adım mı? Değil. arkasında birtım siyasi itiş kakışlar var. Ama istemese de bu sonucu, bu toplumsal talebi ve duyarlılığı harekete geçirebilecek bir şey."