Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 635,7 puanda, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 25.372 puanda ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 primle 10.910 puanda işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.636 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 18.567 puanda, İtalya’da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 47.636 puandan alıcı buluyor.Küresel arenada ABD-İran görüşmelerinden henüz net bir sonuç alınamaması, risk iştahını baskılıyor.Dün Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran müzakerelerinde kısmi ilerleme kaydedildiği, ancak bazı konularda anlaşmazlıkların sürdüğü açıklamaları yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya yöneltti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve bazı konularda anlaşmaya yaklaşıldığını belirtirken, bazı alanlarda görüş ayrılıklarının sürdüğünü ifade etti.Görüşmelerden somut bir uzlaşı çıkmaması ve ABD’nin olası saldırılarını engelleyecek net bir sinyal gelmemesi, jeopolitik risklerin yeniden yükselebileceği endişesini canlı tutarak yatırımcıları riskli varlıklardan uzak tutuyor.Amerikan Axios platformuna konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD’li yetkili, Cenevre görüşmelerini değerlendirdi.

Yetkili, ABD adına Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in katıldığı görüşmelerin "olumlu" geçtiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.Ayrıca Ukrayna’nın Rusya’nın Belgorod kentindeki enerji tesislerini vurduğu iddiaları, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki patlamalar ve Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar, jeopolitik risklerin başka bölgelere sıçrayabileceği endişelerini körüklüyor.

Makroekonomik cephede Fransa’da şubat ayı TÜFE’si yıllık bazda yüzde 1,1’e yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,7 idi. Yükselişte enerji fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalması ile gıda ve hizmet kalemlerindeki artışlar belirleyici oldu.Almanya’da şubat ayı işsizlik oranı yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.Kurumsal gelişmeler ise piyasaların radarında kalmaya devam ediyor.

Netflix, Warner Bros. Discovery için teklifini artırmayacağını açıkladı. Warner Bros. ise birleşme anlaşması çerçevesinde Paramount-Skydance’ın son teklifinin daha avantajlı olduğuna karar verdi.İsviçreli reasürans devi Swiss Re, 2025’te net kârını yüzde 47 artırarak 4 milyar 762 milyon dolara çıkardı. Ancak hayat ve sağlık reasürans birimi, Avustralya, İsrail ve Güney Kore’deki zayıf portföyler nedeniyle hedefin gerisinde kaldı.Alman kimya devi BASF, tam yıl sonuçları sonrası 2026 görünümünde temkinli bir ton benimserken, serbest nakit akışını güçlendirmek için sermaye harcamalarını kısacağını ve maliyet düşürücü adımları hızlandıracağını duyurdu.İngiliz havacılık-savunma şirketi Melrose Industries, 2025’te düzeltilmiş faaliyet kârını yüzde 23 artırırken, iki yılın ardından ilk kez pozitif serbest nakit akışı elde ettiğini bildirdi. Net borç artsa da temettü ve hisse geri alımlarıyla hissedarlara ödeme yapılacağını vurguladı.

Analistler, günün devamında jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Almanya enflasyonu ile ABD ÜFE verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.