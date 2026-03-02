İsrail ve ABD üç gündür İran’ı bombalıyor. Saldırıda aralarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de olduğu üst düzey isimler hayatını kaybetti. İran Kızılay’ı toplam 131 yerleşim biriminin etkilendiği saldırılarda 555 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İran ise saldırılara yanıt olarak bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu yerlere füze ve İHA’lar ile saldırıyor.

Saldırının planlanma süreci ile ilgili bir haber servis eden ABD’li yayın kuruluşu Axios, dikkat çeken bir ayrıntıyı gündeme getirdi. Haberde, İran ile ABD arasında gerçekleşen müzakerelerin ‘aldatmaca’ olup olmadığı konusunda çelişkili ifadeler yer aldı.

GÖRÜŞMELER ZAMAN KAZANMAK İÇİN Mİ YAPILDI?

Haber adı verilmeden görüşleri aktarılan İsrailli bir yetkili, Cenevre’de gerçekleşen görüşmelerin ‘zaman kazanmak’ amaçlı olduğu ve İranlı yetkililerin sorunları diplomasi yoluyla çözmeye inanmalarının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bir başka İsrailli yetkili ise görüşmelerin ‘samimi’ olduğunu söyledi.

İki ABD’li yetkili ise görüşmelerin ‘hile’ olduğu yönündeki yorumlara karşı çıktı. Görüşmelerde ABD’yi temsil eden Jared Kushner ve Steve Witkoff'un bir anlaşma olasılığı konusunda son derece şüpheci olduklarını ancak İranlıları aldatmak için sadece göstermelik hareketler yapmadıklarını söylediler.

SALDIRI SÜRECİ İRAN’IN TEKLİFİ REDDETMESİ İLE BAŞLADI

Axios’un haberine göre ABD Başkanı Trump, saldırı sürecini İran’ın ABD’nin teklifini reddetmesi ile başlattı. Söz konusu teklif, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 10 yıllık bir moratoryum uygulanmasını ve ardından sembolik bir zenginleştirme kapasitesi verilmesini içeriyordu. ABD ayrıca İran'a sivil ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz nükleer yakıt sağlama teklifinde bulundu.

“SALDIRI BİR HAFTA ERTELENDİ”

ABD basınında çıkan habere göre İran’a saldırı bir hafta ertelendi. Saldırının ertelenmesinin Cenevre’de 17 Şubat’ta gerçekleşen son görüşmenin önünü açtığı belirtiliyor. İsrail tarafı saldırının ertelenme nedenini ‘hava koşullarına’ bağlarken ABD’li yetkililer ise gecikmenin kendilerinden kaynaklandığını belirterek İsrail Hava Kuvvetleri ile daha güçlü koordinasyona ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ilk saldırı İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve oğullarının yanı sıra, her cumartesi düzenlenen rutin bir toplantı da dahil olmak üzere, üst düzey İranlı yetkililerin çeşitli toplantılarını hedef almak üzere tasarlanmıştı .

Trump yönetimine yakın bir yetkili ise Hamaney’in bir yeraltı sığınağında olmamasına ‘şaşırdıklarını’ ancak yer üstünde de yakalayacaklarını düşündüklerini söyledi.