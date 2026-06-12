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Kaynak: AA

Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kenti, 15-17 Haziran'da G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda 14 Haziran'da da kentte G7 Zirvesi karşıtı gösteriler düzenlenecek.

Zirve öncesi Cenevre'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.



Cenevre'deki 1500 polis memurunun tamamı seferber edilecekken diğer kantonlardan da takviye ekipler bekleniyor.

G7 Zirvesi'nden doğrudan etkilenen Cenevre, Vaud ve Valais kantonlarına, özellikle hassas altyapıyı güvence altına almak için 4 bin askeri personel de destek verecek.

Özellikle kent merkezinde dünyaca ünlü alışveriş mağazaları ve markalarının da yer aldığı birçok mağaza, gösteri sırasında olası olaylara ve yağmalama riskine karşı vitrin ile kapılarını kapatmaya başladı. Bazı işletmeler, dükkanlarını tahta, ahşap ve demir levhalarla kapattı.



Bazı işletmeler kapatılırken, bazıları ise 14 Haziran'da kısıtlı hizmet vermeye devam edecek.

Birçok işletme G7 Zirvesi karşıtı gösterinin yapılacağı pazar günü kapalı olacak.

Kapatmalardan etkilenen bazı işletmelerin masrafının 100 bin İsviçre frangına kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.



İşletmeler, kapatmalar nedeniyle yaşayacakları ekonomik kaybın kanton tarafından karşılanmasını talep ederken, İsviçre ve Fransa yetkilileri G7 Zirvesi nedeniyle yaşanacak bu kayıpları telafi etmeyi ele alıyor.

Öte yandan Cenevre civarındaki marangoz atölyeleri aşırı talep nedeniyle kapasite sınırına ulaşırken, malzeme eksikliği de görülmeye başladı.

Şehirde hafta sonu boyunca toplu taşıma hizmeti sürecek ancak bazı bölgelerde kısıtlamalara gidilecek.

G7 Zirvesi’ne katılacak liderlerin, Cenevre Havalimanı’nı kullanarak Fransa'ya geçmesi bekleniyor.