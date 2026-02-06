Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beyreli köyünde, Karaoğlan ailesi tarafından cenazelerde uygulanan 'mevlüt' geleneğiyle ilgili önemli bir karar alındı. Aile, cenazelerin ardından mevlüt okutma uygulamasını son vererek bu sebeple ayrılan parayı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasına karar verdi.

Karaoğlan ailesi, cenaze sürecinde yapılan harcamaların daha faydalı bir alana yönlendirilmesi gerektiğini belirttti. Yeni 'mevlüt' kararıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi ve gerçek ihtiyaçlara doğrudan katkı sağlanması planlanıyor. gaziantepgundem.net'in haberine göre, Beyreli köyünde alınan 'mevlüt' kararının, benzer uygulamalara ilham verip vermeyeceği merakla bekleniyor.