Cenazede TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Süleyman Soylu’da saf tuttu

Binali Yıldırım’ın ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, “Allah rahmet eylesin. Bugün burada Cemal Öztaylan kardeşimizin cenaze merasimi için bir aradayız. Öncelikle Ali Öztaylan amcamızı bir kere daha rahmetle yad ediyoruz. Cemal Öztaylan da babasının oğlu olarak gayret-i İslamiye ve gayret-i milliyeyi fevkalade ciddi şekilde hayatının son anına kadar taşımış olan çok değerli bir yol arkadaşımızı, onu da bugün ebedi aleme inşallah merhum babasının yanına uğurluyoruz.