TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan’ın Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki cenazesine katıldı.
Cenazede TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Süleyman Soylu’da saf tuttu
Ankara’da geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Balıkesir Milletvekili ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye TBMM Başkanı Kurtulmuş ile birlikte bazı milletvekilleri katıldı.Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesine katılmak için ilçeye geldi. Haydar Çavuş Camii’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kurtulmuş’un yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cemal Öztaylan'ın oğlu AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından konuşan Binali Yıldırım, çok değerli dava arkadaşlarından birini kaybettiğini söyleyerek, “Allah mekanını cennet eylesin. Derecesini ali eylesin. 15 Temmuz’un arifesindeyiz. 15 Temmuz şehitlerimize komşu eylesin. Hepimizin böyle bir günü var
. Allah o günümüze de yardım eylesin. Bu vesileyle Mehmet Cemal Öztaylan kardeşimizin bütün yakınlarına, evlatlarına, akrabalarına sabır ve metanet diliyorum. Başımız sağ olsun. Cümle geçmişlerimizin mekanı cennet olsun. Uzaktan yakından bu değerli yol arkadaşımızı son yolculuğuna uğurlamak için buraya gelen bütün kardeşlerimizden de Allah razı olsun” dedi.
Binali Yıldırım’ın ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, “Allah rahmet eylesin. Bugün burada Cemal Öztaylan kardeşimizin cenaze merasimi için bir aradayız. Öncelikle Ali Öztaylan amcamızı bir kere daha rahmetle yad ediyoruz. Cemal Öztaylan da babasının oğlu olarak gayret-i İslamiye ve gayret-i milliyeyi fevkalade ciddi şekilde hayatının son anına kadar taşımış olan çok değerli bir yol arkadaşımızı, onu da bugün ebedi aleme inşallah merhum babasının yanına uğurluyoruz.
Ayrıca Ali Öztaylan’ın torunu, Cemal Öztaylan’ın oğlu, değerli dava arkadaşımız, kardeşimiz Ali Öztaylan da bu silsilenin 3’üncü halkasını oluşturuyor. İnşallah hayrül halef olarak dedesinin ve babasının yürüdüğü yolda Ali Öztaylan kardeşimiz de yürüyecektir.
Allah rahmet eylesin, mekanı ali, makamı cennet olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesi Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’nda toprağa verildi.