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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Şube Müdürü Yakup Kadri Gülsoy için Hatuniye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Merhumun ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülsoy, Kırtık Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZE SIRASINDA FENALAŞTI

Tören esnasında yaşanan bir olay ise büyük üzüntüye neden oldu. Gülsoy’un Saruhanlı’da birlikte görev yaptığı öğrenilen emekli eğitimci Mehmet Gündüz (68), cami yakınında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gündüz’e ilk müdahaleyi, cenazede bulunan bir 112 Acil Sağlık personeli yaptı. Olay yerinde kalp masajı uygulanan Gündüz, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gündüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.