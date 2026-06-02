Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının cenazesine katılan kişiler defin işlemleri için mezarlığa giderken trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine U.T.'nin aracında bulunan tabancayla ateş açtığı öne sürüldü.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ YARALANDI

Açılan ateş sırasında bölgede bulunan Harun İ., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ MEZARLIKTA YAKALANDI

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANACAK

Yetkililer, olay sırasında silah kullandığı belirlenen şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan, şüphelinin kavga sırasında çevreye rastgele ateş açtığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.