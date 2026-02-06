Özel hayatıyla da gündemde olan Cemre Baysel, bir süredir milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor. Bölükbaşı, sevgilisinin 27. yaş gününü “Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere” mesajıyla kutlayarak romantik bir paylaşıma imza attı.

Baysel, Asian Le Mans Series yarışları için Dubai’de pist başına çıkmaya hazırlanan sevgilisini de yalnız bırakmadı.

Ünlü pilot, bu sürpriz ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak gönderisine “Kimler gelmiş de sürpriz yapmış” notunu ekledi. Çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Cemre Baysel, Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”ın başrol oyuncusu olarak ekranlarda yer alıyor. Başarılı oyuncu, 27. yaş gününü dizi setinde kendisi için hazırlanan özel bir sürprizle kutladı. Ekip arkadaşlarının jestiyle büyük mutluluk yaşayan Baysel’e, jelibonlardan oluşan yaratıcı bir pasta hediye edildi. Doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, fotoğraflarına “O zaman iyi ki doğdum” notunu düştü. Jelibon ayıcıklı pasta tasarımı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.