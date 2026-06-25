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Murat Yıldırım ile birlikte rol aldığı ve sezon finali yapan Güller ve Günahlar dizisinde "Zeynep" karakterini canlandıran Baysel, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde küçük bir operasyon geçiren ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının içini rahatlatmıştı. Baysel, yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda, merak etmeyin. Dualarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi biraz dinlenme zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Operasyon sonrası dinlenme sürecine giren oyuncu, şimdi ise yeni yatırımıyla dikkat çekiyor. Cemre Baysel'in yaklaşık 12 milyon TL değerinde lüks bir SUV satın aldığı öğrenildi.

Araçta en çok konuşulan detay ise özel plakası oldu. Aslen İzmirli olan oyuncunun, memleketinin plaka kodu olan "35" rakamını tercih ettiği ve plakasında kendi adını çağrıştıran harflere de yer verdiği görüldü.