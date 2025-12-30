Cemre Baysel kalbini Cem Bölükbaşı’na mı kaptırdı! Bölükbaşı’nın babasının hamlesi dikkat çekti

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla gündeme Cemre Baysel'in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini sarmışken Bölükbaşı'nın babasının Cemre Baysel'i sosyal medya hesabından takip etmesi gözlerden kaçmadı.
ADI BLOK3 İLE AŞK İDDİALARINA KARIŞMIIŞTI
Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Baysel’in geçtiğimiz günlerde Blok3 ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Ünlü oyuncu bu aşk iddialarını yalanlamıştı.
BİRBİRLERİNİ TAKİBE ALMALARI AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRMİŞTİ
Ünlü oyuncunun, son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almaları, ise bu aşk iddialarını güçlendirmişti.
CEM BÖLÜKBAŞI’NIN BABASI TAKİBE ALDI
Aşk söylentilerini destekleyen bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’ndan geldi. Yavuz Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe aldığı ve oyuncunun son paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Cemre Baysel ile çıkan aşk iddialarının ardından motor sporlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Cem Bölükbaşı’nın kim olduğu merak ediliyor. Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler…
Formula 1 pilotu olarak tanınan Bölükbaşı’nın Türk yarış pilotu ve eski simülasyon yarışçısı. Hem e-spor dünyasında hem de gerçek pistteki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Bölükbaşı, Türk motor sporları dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Kariyerine ilk başlarda simülasyon yarışmacısı olarak başlayan Bölükbaşı, şimdilerde gerçek pist yarışlarıyla adından söz ettiriyor.
Pistlerde sergilediği başarısı sayesinde adını uluslararası arenada da duyuran Bölükbaşı, motor sporlarına olan ilgisiyle biliniyor. Kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Cem Bölükbaşı, henüz 5 yaşındayken motokros yarışlarına başladı ve bir yıl sonra da Türkiye Şampiyonası’nı kazandı.
6 yaşında profesyonel anlamda pistlerde yer almaya başlayan Bölükbaşı, babasının yönlendirmesiyle motokros pistine adım attı. Bölükbaşı, 2017 yılında e-spor kariyerine başladı. Bölükbaşı’nın e-spor dünyasına geçişi kariyerinde dönüm noktası oldu.
CEM BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?
Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 doğumlu olan ünlü yarışmacı 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında.
E-spor kariyerinin ardından G2 Esports FA Racing’e katılan Bölükbaşı, çeşitli Formula 1 eSports Serilerinde yarıştı. Bölükbaşı, 2020 yılında düzenlenen Formula Renault Esport Series’in ilk şampiyonluğunu da kazandı.
Son zamanlarda Bölükbaşı’nın başarılı ve güzel oyuncu Cemre Baysel ile anıldığı iddia ediliyor. İkilinin aşk dedikodularını kanıtlayan herhangi bir açıklama bulunmuyor.