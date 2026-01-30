Güller ve Günahlar dizisinde canlandırdığı Zeynep rolüyle son dönemde büyük ilgi gören Cemre Baysel, hem oyunculuğu hem de özel yaşamıyla sıkça konuşuluyor. Ünlü oyuncu, özel bir geceye hazırlanırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

Beyaz kıyafetiyle sade ve zarif bir görünüm sergileyen Baysel, paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medyada Baysel için “çok zarif”, “muhteşem görünüyor”, “farklı bir enerjisi var” tarzında yüzlerce olumlu yorum yapıldı.

Haziran ayında dört yıllık ilişkisini Aytaç Şaşmaz’dan ayıran Cemre Baysel’in, yakın zamanda rapçi Blok3 ile ilişki yaşadığı iddia edilmiş; ancak oyuncu bu söylentileri sosyal medya üzerinden net bir şekilde yalanlamıştı.

Son günlerde ise Cemre Baysel’in adı yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başlandı. İkili arasındaki ilişki artık resmi olarak doğrulandı.