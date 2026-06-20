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Gazeteci Alişer Delek, Tugay'ın istifasının ardında Ekrem İmamoğlu var iddialarını çürüttü. Delek Tugay'ın, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atama yapılmasının ardından Genel Merkez'i aradığını, "Burada koca şehri yönetiyoruz, bize bir sorsaydınız" dediğini belirtti.

Delek'in paylaşımı şöyle:

İmamoğlu ile alakası yok...

İzmir'de Cemil Tugay'ın istifasıyla ilgili bir iki kulis topladım...

Hem KK hem de ÖÖ tarafıyla görüştüm...

Olayda Ekrem İmamoğlu'nun bir müdahalesi, bir etkisi yok...

Ama daha başka, çarpıcı bir durum var;Malum, İzmir İl Başkanlığına KK yönetimi tarafından Utku Gümrükçü atandı.

Cemil Tugay, Genel Merkez'i arayarak "Burada şehri yönetiyoruz, bize neden sormadınız?" diyor ve başka birisinin atanmasını istiyor.

İlk başta bu teklife sıcak bakılıyor ancak daha sonra karardan geri dönmenin doğru olmayacağı yanıtı veriliyor.

Bu arada, KK tarafı ile yapılan görüşmelerden Özgür Özel haberdar oluyor ve Cemil Tugay'la temas kuruluyor. Tugay istifa edeceğini; sokakta KK'ya ve görevden almalara tepkisiz kalınmasının tabanda ciddi bir reaksiyon oluşturduğunu anlatıyor.

Özgür Özel, "Şimdi istifa etme" diyor. Tugay ise ilçe başkanlarının ve meclis üyelerinin de kendisini desteklediğini belirterek istifada kararlı olduğunu söylüyor.

Özgür Özel, özellikle Cemil Tugay'ın önce Genel Merkez'le (yani KK tarafıyla) temasa geçmesine tepkili olduğu için bu kararda pek ısrarcı olmuyor.

Özetle; Ekrem İmamoğlu'nun müdahale ettiği veya istifa ettirdiği iddiasından ziyade, Cemil Tugay'ın bu istifayı KK tarafıyla pazarlık etmesi ve Özgür Özel'in de bu istifayı kolayca kabul etmesi gerçeği var arka planda.