CHP’den istifa ederek yaklaşık 4 aydır görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
CHP’den 18 Haziran’da istifa eden Cemil Tugay, istifasının ardından görevini bağımsız olarak sürdürüyordu. Yaklaşık 4 ay sonra siyasi yoluna AK Parti çatısı altında devam etme kararı alan Tugay, düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı.
Törende Tugay’a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Rozetin takılmasının ardından kürsüye çıkan Tugay, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.
MURAT KURUM'DAN TUGAY'A TEBRİK
Törenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından Tugay’ın AK Parti’ye katılımını değerlendirdi.
Kurum paylaşımında, “İzmir’in geleceğinde yeni bir sayfa açılıyor” ifadelerini kullanarak Tugay’ı tebrik etti.
Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti’mize katılan AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’ı tebrik ediyorum. Siyaset, millete hizmet etme işidir. Birlikte çalışacak, birlikte üreteceğiz. Hayırlı olsun.”