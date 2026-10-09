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AK Parti'ye "transfer" olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir grup AK Parti mensubuyla sohbet ederken parti değiştirme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Tugay sohbet sırasında, “CHP’de kendi içimizde muhalefet yapmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Bu, hizmet etmemizi de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Tugay'ın "Benim çevremde AK Partili hiç yok ama tüm ailem ve çevrem AK Parti’ye geçmem yönünde ısrarcı oldu. Ben doğru bir karar aldım. İzmir için yaptım bunu. Çalışmayı seviyoruz. Bundan sonra İzmir için daha çok çalışacağız. İzmir için doğru bir karar verdik” dediği belirtildi.

Cemil Tugay’ın parti değiştirme kararında ailesinin desteğine de özellikle işaret ettiği ve “Annemin duası ve eşimin desteğiyle geldim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

2024 yılında 1 milyon 292 bin 118 muhalif seçmenin oyuyla CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye geçmişti. Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir halkı yoğun tepki göstermiş, YENİ Parti lideri Özgür Özel ise Tugay'ı "Hain, İzmir'e ihanet etti" sözleriyle eleştirmişti.