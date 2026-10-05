Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt

Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt

İzmir'de deprem etkisi yaratacak transfer gerçekleşiyor mu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu. Tugay "Transfer olacak mısınız?" sorusunu ilk kez yanıtladı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 1

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının adeta yılan hikayesine dönen kariyer planları, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

1 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 2

İzmirlilerin eleştiri yağmuruna tuttuğu Tugay, Çarşamba günü AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialara sessiz kalmış, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmıştı.

2 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 3

Cemil Tugay günler sonra Halk TV'den Sedat Kaya'nın sorusunu tek cümle ile yanıtladı.

3 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 4

Kaya’nın siyasi geleceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

4 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 5

“Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim.”

5 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 6

Belirsizliği tam olarak gideremeyen Tugay'ın Çarşamba günü ne yapacağı merakla bekleniyor.

6 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 7

Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de istifa etmişti.

7 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 8

Tugay'ın AK Parti'ye geçişi AK Parti ve İzmir için de tarihi bir anlam taşıyacak.

8 9
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt - Resim: 9

AK Parti daha önce tarihinde hiçbir seçimde sandıktan galip çıkamadığı İzmir'i, transferle almış olacak.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro