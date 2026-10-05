İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının adeta yılan hikayesine dönen kariyer planları, kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.
Cemil Tugay'dan ilk açıklama: AK Parti'ye transferi için dikkat çeken yanıt
İzmir'de deprem etkisi yaratacak transfer gerçekleşiyor mu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin uzun süredir koruduğu sessizliğini bozdu. Tugay "Transfer olacak mısınız?" sorusunu ilk kez yanıtladı.Aykut Metehan
İzmirlilerin eleştiri yağmuruna tuttuğu Tugay, Çarşamba günü AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialara sessiz kalmış, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmıştı.
Cemil Tugay günler sonra Halk TV'den Sedat Kaya'nın sorusunu tek cümle ile yanıtladı.
Kaya’nın siyasi geleceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:
“Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir’e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim.”
Belirsizliği tam olarak gideremeyen Tugay'ın Çarşamba günü ne yapacağı merakla bekleniyor.
Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de istifa etmişti.
Tugay'ın AK Parti'ye geçişi AK Parti ve İzmir için de tarihi bir anlam taşıyacak.
AK Parti daha önce tarihinde hiçbir seçimde sandıktan galip çıkamadığı İzmir'i, transferle almış olacak.