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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar sürerken, sosyal medyada bir vatandaşa verdiği istihdam güvencesi yanıtı dikkat çekti.

‘KİMSEYE HİÇBİR ŞEY OLMAZ’

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrılarak bağımsız belediye başkanı sıfatıyla görevini sürdürme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotasına ilişkin tartışmalar sürüyor. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların odağında yer alan Tugay, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "AK Parti'ye geçmeniz durumunda işçi çıkaracak mısınız?" şeklindeki bir soruya yanıt verdi.

Çalışanların durumuna ilişkin net bir mesaj veren Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışan, işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz."

7 EKİM'DE ROZET TAKILACAĞI İDDİASI

Siyasi kulislerde, Tugay'ın 7 Ekim tarihinde düzenlenecek olan AK Parti Grup Toplantısı'nda resmi olarak parti saflarına katılacağı öne sürülüyor. Söz konusu iddialara göre, Tugay'ın parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

Öte yandan, siyasi kariyerindeki bu hareketliliğin yanı sıra Cemil Tugay'ın kısa süre önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) de istifa ettiği kamuoyuna yansımıştı.