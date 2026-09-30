İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü bu fotoğraf karesiyle duyurdu.
Cemil Tugay Erdoğan'la görüştü: İzmirliler ayağa kalktı: Sosyal medyada tepki yağmuru
CHP'den istifa eden ve yoluna 'bir süreliğine' bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Tugay görüşmenin ardından Erdoğan'la çekilen fotoğrafını paylaşıp, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.Aykut Metehan
İzmirliler Tugay'ın bu paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.
Bu fotoğraf karesi "Artık kesin AK Parti'ye geçiyor" şeklinde yorumlanırken, vatandaşlar Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi.
İşte Tugay'ın paylaşımına gelen o yorumlardan bazıları:
Cemil bey dikkatli olmanız dileği ile. İzmirli unutmaz, bunu biliniz. Siz de kalkıp da oylarımızı AKP'ye taşımaya kalkarsanız, belki bugün karlı çıktığınızı düşünebilirsiniz. Ama ilk seçimde siyaset dünyasından bir daha geri gelmemek üzere silinirsiniz. Onu bırakın İzmirde muayenehane bile açamazsınız. Yine de siz bilirsiniz.
Saraya diz çökmeye gitmişsin belli . Akpye ne zaman geçiyorsun,? Söyle de bilelim. Alıştık ihanete nasıl olsa. Keşke geçsen de ardından İzmir mitingi ile Özgür Başkan yerin dibine soksa seni =)) Gerçi umurunda olmaz senin =))
Karşıyaka'yı rezil ettin, iş bilmez eczacı büyükşehire musallat etti. Akp ağzını kapmışsın, yakında cumhurbaşkanımızın tensipleriyle demeye de başlarsın. İzmir'i İzmirliler yönetmeli, dışarıdan gelenler değil.
Sana dün randevu vermiş. Gündem değiştirmek için iyi bir zamanlama. Bu siyasi olarak onun için normal ama buna o fırsatı vermen çok kötü. Akp'ye geçecegini düşünmüyorum...
Değil proje, yarın erkenden AKP çukuruna katılıyorum desen de bu FONZİ rezilliğini unutturamayacaksınız, gündemi değiştiremeyeceksiniz, kullanışlı aparat olacaksın böyle.
4.5 milyon nüfuslu İzmirin belediye başkanını sadece 83bin kişi takip ediyor. Hesap önüme düşünce kontrol etme gereği duydum sahte hesapmı yada fan hesabı mı diye. Gerçekmiş.
Panik yok. AKP’nin Cemil tugayı transfer etmesine ihtiyac yok. Önümüzdeki seçim chp ve yeni parti ayrı ayrı aday çıkarır muhalif oylar ikiye bölünür aradan AKP sıyrılır %40 civarında oyu var İzmirde .
Hiçbiriniz Ekrem İmamoğlu kadar dik duramadınız, yazıklar olsun size!..
Birileri Erdoğan'la fena uğraştı fark ata ata iktidar oldu. Ekrem Başkanla, Mansur Başkanla uğraştılar tarihi farklar yediler, daha da yiyecekler. İzmir önümüzdeki seçim yine gider muhalefetten istediğini seçer,sorun yok. Ama sen gecersen tarihe nasil geçeceksin asıl soru o?
Aklından bile geçirme sakın. Sana verdiğim oyumu Akp ye taşıma sakın. İzmirlilere ihanet etme sakın. Ah almayın .
İzmir'e bir ilgi gösteriyor, bir ilgi gösteriyor ki hükumet akıllara zarar. Karşıyaka seçmeni olarak söylüyorum, CHP'nin sizi aday göstermesi de hataydı, İzmir'in sizi seçmesi de. Gerçi tüm TR'de oylar artarken İzmir'de oyları düşürmüştünüz, onu da buraya not düşelim.