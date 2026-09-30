Cemil Tugay Erdoğan'la görüştü: İzmirliler ayağa kalktı: Sosyal medyada tepki yağmuru

Cemil bey dikkatli olmanız dileği ile. İzmirli unutmaz, bunu biliniz. Siz de kalkıp da oylarımızı AKP'ye taşımaya kalkarsanız, belki bugün karlı çıktığınızı düşünebilirsiniz. Ama ilk seçimde siyaset dünyasından bir daha geri gelmemek üzere silinirsiniz. Onu bırakın İzmirde muayenehane bile açamazsınız. Yine de siz bilirsiniz.