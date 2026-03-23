İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün boşaltılmasını istediği İzmir Meslek Fabrikası önündeki nöbeti devam ediyor.

'NE YAPIYORSUNUZ SİZ ALLAH AŞKINA?'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi. Tugay, bayram öncesinde gönderilen tebligatla binanın tahliyesinin istendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“AK Parti’nin İzmir’den seçilmiş, İzmir’in hakkını hukukunu savunmasını beklediğimiz ‘İzmir vekilleri’, bugüne kadar İzmir için ne yaptınız, İzmir’e ne hizmet getirdiniz sorularını sorduğumuz günlerde sıraya girmişler ve telaş içinde İzmir’in mülklerine birilerinin çökme çabasına kılıf üretme açıklamaları yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz Allah aşkına? Vakıflara mı hizmet ediyorsunuz, İzmir’e mi? Belediye binalarına birileri çökünce çok mu mutlu olacaksınız? Bu mudur sizin hizmet anlayışınız? Vakıflar Bölge Müdürlüğü elindeki yüzlerce mülkü ne yapacağını bilemiyor ve kiraya veriyor. Üstelik kiraları tahsil dahi edemiyor. Sayıştay raporlarında var bu. Demek ki elindeki mülkleri yönetemiyor bu kurum. Buna rağmen bir gram emeği ve hakkı olmayan binalarımıza çökme hakkını kendinde görüyor. Sizin adaletiniz yok mu? Vekili olduğunuz şehre karşı saygınız ve sorumluluk hissiniz yok mu? Sürekli yalan yanlış açıklamalarla algı peşinde koşmaktan başka elinizden bir şey gelmiyor mu? İşte size fırsat, bu şehrin vekiliyseniz bu yanlışa dur deyin. Çözüm üretilmesine katkı verin. Bir kere de iyi ve doğru bir şey yaptığınızı görelim.”