İzmir'de Cemil Tugay'ın siyasi geleceği belirsizliğini korurken, Tugay kameralara dikkat çeken bir fotoğraf verdi. Folkart Nazım Hikmet Sergisi'nin açılışına katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı.

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NE ÖZEL'E NE DE KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ

Cemil Tugay, YENİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığı açılışında Özgür Özel'in yanına gitmemiş, kendisiyle görüşmemişti. Geçtiğimiz günlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki etkinliğine katılmayan Tugay'ın AK Partili isimleri kapıda karşılaması dikkat çekti.