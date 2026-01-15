Esenler Belediyesi’nin düzenlediği yarışma, “Hayallerin ve Ümitlerin Işığında: 100 Yıl Sonra Türkiye ve Dünya” teması altında gerçekleştiriliyor.

Yarışma, günümüzden 100 yıl sonrasına bakarak insanın hayat, adalet ve dünya ile ilişkisine dair hayallerini düşünce yazılarıyla ortaya koymayı hedefliyor.

Ayrıca Türkiye’yi hem kendi kültürel kökleriyle hem de evrensel bir bakış açısıyla düşünebilen, sınırları aşan samimi ve derin fikir çabalarına yer açmayı amaçlıyor. 16 yaşından büyük herkesin katılabildiği yarışmada gönderilecek deneme yazıları en az 800, en çok 2000 kelime uzunluğunda olmalı.

Dereceye giren ya da uygun görülen metinler, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde kitap haline getirilerek yayımlanabilecek.

Son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenmiştir. Esenler Belediyesi’nce oluşturulan ön jüri, 1-20 Mayıs tarihleri arasında tüm eserleri inceleyecek ve seçtiği 15 denemeyi ana jüriye sunacak.

Ana jüri, 100 puan üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda yarışma sonuçlarını 31 Mayıs tarihinde açıklayacak.

Sonuçlar aynı zamanda esenler.bel.tr internet sitesinden de duyurulacak.Prof. Dr. Ümit Meriç’in başkanlık ettiği ana jüride Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Furkan Çalışkan ve Ramazan Serhat Aslan bulunuyor.Yarışmada birincilik ödülü 30 bin lira, ikincilik 20 bin lira, üçüncülük ise 10 bin lira olacak.

Mansiyon kazananlara da 5 bin lira ödül verilecek.