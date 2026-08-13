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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmiş yıllarda işlenen ve kamuoyunda iz bırakan karanlık dosyaları yeniden raflardan indirerek incelemeye başladı.

GEÇMİŞE DÖNÜK DOSYALAR TEKNOLOJİK İMKANLARLA YENİDEN İNCELENİYOR

Aralarında 10 ila 20 yıllık zaman dilimini kapsayan (2005-2016 yılları arası) pek çok faili meçhul cinayet ve kayıp vakası; gelişmiş kriminal incelemeler, yeni DNA eşleştirmeleri, HTS/baz analizleri ve yeniden alınan tanık ifadeleri doğrultusunda baştan sona titizlikle ele alınıyor.

Yürütülen bu koordineli çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin farklı illerinde zamanaşımına yaklaşmış veya takipsizlikle sonuçlanmış çok sayıda cinayet dosyası aydınlatılarak şüpheliler adalet önüne çıkarıldı. Bakanlık, hiçbir delilin göz ardı edilmeyeceğini ve geçen zamana güvenerek adaletten kaçılamayacağını vurguluyor.

ÇÖZÜLEN DOSYA SAYISI

Bakan Gürlek, Daire Başkanlığının faaliyete geçmesinden bu yana 16 dosyada toplam 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını, ardından Temmuz ve Ağustos 2026 döneminde açıklanan yeni gelişmelerle birlikte çok sayıda şüpheli ölümün daha cinayet olduğunun kanıtlandığını duyurdu.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanlığı’nın geçmiş döneme ait faili meçhul dosyaları yeniden inceleme hamlesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik açıklamalarda bulunan Enginyurt, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak dosyadaki soru işaretlerinin giderilmesi çağrısını yaptı.

'GÜZEL PİAR YAPIYORSUN AMA SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DE DURUYOR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 10-15 yıllık faili meçhul cinayetleri aydınlatma yönündeki girişimlerini olumlu bulduğunu ancak konunun halk nezdindeki algısına dikkat çeken Enginyurt, bakanın gelecek hedeflerine atıfta bulundu. Yürütülen çalışmaları "güzel bir PR çalışması" olarak nitelendiren Enginyurt, kamuoyu vicdanında hâlâ tazeliğini koruyan olaya işaret ederek Ankara’nın göbeğinde işlenen Sinan Ateş cinayetine ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılıp çıkarılmayacağını sordu.

Enginyurt, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Akın Gürlek’e sesleniyorum.

Kendin için güzel piar yapıyorsun.

Gelecek beklentilerini iyi biliyorum.

10-15 yıllık faili meçhul cinayetleri aydınlatma girişimin çok güzel.

Lakin çok yakınlarda SİNAN ATEŞ cinayeti var.

Hem de Ankara’nın tam göbeğinde.

Bu cinayete açıklık gelecek mi?”