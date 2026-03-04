CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Enginyurt, kazadan yara almadan kurtulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

'SAĞLIĞIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOKTUR'

Kaza, akşam saatlerinde Gerede otobanında gerçekleşti. Hava şartlarının oldukça zorlu olduğu bir anda yolda kaldıklarını belirten Enginyurt, yaşadığı süreci şu kelimelerle anlattı:

“Hava buz gibi yolda kaldık. Gerede’den kardeşim Ümit Demir’i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara’ya getirdi. İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Hamd olsun çok iyiyim. Sağlığımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur"