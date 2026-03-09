Cem Yılmaz’ın el ele yakalandığı o isim kim? Gizli aşk Madrid’de belgelendi: Yeni gözdesi tanıdık çıktı



Cem Yılmaz’ın "tartışmalı" olarak nitelendirilen ilişkileri, genellikle bitiş şekilleri, yakın arkadaşlık bağları veya aradaki yaş farkları nedeniyle magazin gündeminden yıllarca düşmemişti.

İşte magazin tarihine geçen o fırtınalı ilişkiler:

1. Cansu Dere - Ahu Yağtu çıkmazı



Magazin dünyasının en çok konuşulan "dostluk ve ihanet" iddialarından biridir. Cem Yılmaz, Cansu Dere ile yaklaşık 7 yıl süren (2006-2012), bir dargın bir barışık uzun bir ilişki yaşamıştı. Herkes evlilik beklerken sürpriz bir şekilde ayrıldılar. Kısa bir süre sonra Yılmaz, Cansu Dere'nin yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile evlendi. Bu durum, "iki arkadaşın arasının açılmasına neden olduğu" iddialarıyla yıllarca tartışıldı.

2. Defne Samyeli - Serenay Sarıkaya gerginliği



2018 yılında Defne Samyeli ile ciddi bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz, her yerde Samyeli ile boy gösteriyordu. Ancak ilişki devam ederken Yılmaz'ın adının Serenay Sarıkaya ile anılması "ihanet" iddialarını doğurdu. Samyeli'nin ayrılık sonrası yaptığı "Konduramadım" açıklaması ve Sarıkaya ile Yılmaz'ın kısa süre sonra birlikte görüntülenmesi, bu süreci uzun süre "yılın skandalı" olarak gündemde tuttu.