Özel yaşantısıyla devamlı konuşulan popüler komedyen Cem Yılmaz hakkında yeni bir aşk haberi yayıldı.
Cem Yılmaz’ın el ele yakalandığı o isim kim? Gizli aşk Madrid’de belgelendi: Yeni gözdesi tanıdık çıktı
Magazin dünyasının usta ismi Cem Yılmaz, Madrid Havalimanı'nda gizemli bir kadınla el ele yakalanarak herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı sallayan o karedeki kişinin, eski rol arkadaşı Rüya Demirbulut olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.Cansu İşcan
Madrid Havalimanı’nda bir kadınla el ele görüldüğü söylenen Yılmaz’ın yanındaki ismin, “Erşan Kuneri” projesinde beraber görev aldığı aktris Rüya Demirbulut olduğu öne sürüldü.
Cem Yılmaz, mesleki başarılarının haricinde şahsi hayatıyla da daima magazin dünyasının merkezinde bulunuyor.
Ahu Yağtu, Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli misali pek çok ünlü isimle birliktelik kuran Cem Yılmaz, nihayetinde Necla Karahalil ile bir beraberlik sürdürmüştü.
Yakın vakitte özelini gizli tutan Yılmaz, Madrid-Barajas Havalimanı’nda bir kadınla el ele yakalandı. “Gossippasta” isimli hesap tarafından paylaşılan savlara bakılırsa ilgili kare, bir takipçi vasıtasıyla Madrid Havalimanı’nda kaydedildi ve hızla sosyal medyada yayıldı.
Karedeki gizemli kadının kimliği ise sosyal ağlarda en fazla tartışılan başlıklardan biri oldu. Kimi takipçiler, Yılmaz’ın yanındaki şahsın 2022 senesinde “Erşan Kuneri” yapımında partner olduğu ve o süreçte kısa bir aşk yaşadığı söylenen Rüya Demirbulut olabileceğini belirtti.
CEM YILMAZ KİMDİR?
Cem Yılmaz, Türkiye'nin en popüler ve etkili komedyenlerinden biri olmasının yanı sıra oyuncu, senarist, yönetmen ve karikatüristtir. 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Karikatür yeteneğiyle Leman dergisinde profesyonel hayata atıldı.1995 yılında Leman Kültür Merkezi'nde başladığı tek kişilik gösterileriyle bir fenomen haline geldi. "Bir Tat Bir Doku", "CMYLMZ" ve "Diamond Elite Platinum Plus" gibi şovları milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Türk sinemasında gişe rekorları kıran G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz, Yahşi Batı ve Pek Yakında gibi filmlerin hem senaryosunu yazdı hem de başrolünü üstlendi. Son dönemde ise Netflix için hazırladığı Erşan Kuneri dizisiyle büyük ses getirdi.
Cem Yılmaz, gözlem yeteneği ve günlük hayattaki absürtlükleri yakalamasıyla tanınır. Türk insanının alışkanlıklarını, klişelerini ve teknolojiyle olan imtihanını sahnede ustalıkla hicveder. Sadece komedi değil, Her Şey Çok Güzel Olacak gibi dram-komedi dengesi yüksek yapımlarda da oyunculuk gücünü kanıtlamıştır.
RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?
Rüya Helin Demirbulut, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 1995 yılında İstanbul’da doğdu. (Aslen Karslı olduğu bilinmektedir). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.
1.68 m boyunda ve yaklaşık 54 kg ağırlığındadır. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atmış, ardından televizyon ve dijital platform projeleriyle geniş kitlelerce tanındı.
2015 yılında Lysistrata Düşleri ile sahneye çıkmış, daha sonra Baba Sahne bünyesinde sergilenen ve Şevket Çoruh, Ozan Güven gibi isimlerin de yer aldığı Taxim oyununda rol aldı.
İlk ekran deneyimini 2019 yılında TRT 1’de yayınlanan "Tek Yürek" dizisindeki Aslı karakteriyle yaşadı. Daha sonra "EGO" (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinde Elif karakterine hayat vermişti.
Cem Yılmaz’ın Netflix için hazırladığı "Erşan Kuneri" dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Cem Yılmaz’ın "tartışmalı" olarak nitelendirilen ilişkileri, genellikle bitiş şekilleri, yakın arkadaşlık bağları veya aradaki yaş farkları nedeniyle magazin gündeminden yıllarca düşmemişti.
İşte magazin tarihine geçen o fırtınalı ilişkiler:
1. Cansu Dere - Ahu Yağtu çıkmazı
Magazin dünyasının en çok konuşulan "dostluk ve ihanet" iddialarından biridir. Cem Yılmaz, Cansu Dere ile yaklaşık 7 yıl süren (2006-2012), bir dargın bir barışık uzun bir ilişki yaşamıştı. Herkes evlilik beklerken sürpriz bir şekilde ayrıldılar. Kısa bir süre sonra Yılmaz, Cansu Dere'nin yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile evlendi. Bu durum, "iki arkadaşın arasının açılmasına neden olduğu" iddialarıyla yıllarca tartışıldı.
2. Defne Samyeli - Serenay Sarıkaya gerginliği
2018 yılında Defne Samyeli ile ciddi bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz, her yerde Samyeli ile boy gösteriyordu. Ancak ilişki devam ederken Yılmaz'ın adının Serenay Sarıkaya ile anılması "ihanet" iddialarını doğurdu. Samyeli'nin ayrılık sonrası yaptığı "Konduramadım" açıklaması ve Sarıkaya ile Yılmaz'ın kısa süre sonra birlikte görüntülenmesi, bu süreci uzun süre "yılın skandalı" olarak gündemde tuttu.
3. yaş farkı tartışmaları (Rüya Demirbulut ve diğerleri)
Cem Yılmaz’ın kendisinden yaşça küçük isimlerle olan birliktelikleri sık sık sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştur.
Rüya Demirbulut: 2022'de başlayan ve 2026 Mart ayında Madrid'de el ele görüntülenmeleriyle yeniden alevlenen bu ilişkide, aradaki 22 yaş farkı çok konuşuldu.
Necla Karahalil: Yakın zamandaki bu ilişkisinde de yaş farkı gündeme gelmiş, Yılmaz stand-up gösterilerinde bu eleştirileri esprili bir dille (örn: "38 yaşındaki birine çıtır diyorlar, 38 ölmek üzere!") tiye almıştı.
4. Demet Şener ve "Karaktersiz" tartışması
90'lı yılların sonunda Demet Şener ile aşk yaşayan Yılmaz, ayrılık sonrası sahne şovlarında Şener hakkında bir espri yapınca, ünlü mankenin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Şener, usta komedyeni o dönem ağır sözlerle eleştirerek magazin manşetlerini süslemişti.