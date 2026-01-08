Cem Yılmaz’ın bir dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören yeni stand-up gösterisi CMXXIV, bu kez kadınlara dair yaptığı espriler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Gösterisinin bir bölümünde özel yaşamına değinen Yılmaz, uzun süredir kadınlarla ilişki kurmakta zorlandığını dile getirdi.
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, 38 yaşındaki kadınlara yönelik kullandığı “ölmek üzere” ifadesi sosyal medyada tepki toplamıştı. Söz konusu ifadeye oyuncu İclal Aydın’dan da sert bir tepki geldi.Seçil Kılıç
Ünlü komedyen, seyirciye yönelttiği sorularla ilişkilerin zorluklarına dikkat çekerken, “Bu yaştan sonra ilişki yürütmek çok zor geliyor. 38 yaşındaki biriyle birlikte olunca ‘çıtır bulmuş’ diyorlar. 38… ölmek üzere!” sözleriyle tartışmanın fitilini ateşlemişti.
İCLAL AYDIN’DAN SERT ELEŞTİRİ
Cem Yılmaz’ın bu sözleri, 54 yaşındaki oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın da tepkisini çekti. Aydın, yaptığı açıklamada esprinin incitici olduğunu vurguladı.
“Toplumda sözü dinlenen bir erkeğin, 38 yaşındaki kadınlar için ‘ölmek üzere’ ifadesini kullanması son derece rahatsız edici. Komik değil, aksine çok kırıcı ve üzücü. Buna gülenler kim? Böyle bir bakış açısına sahip olan kaba ve baskın erkekler. Ben gülüp geçemedim, çünkü gerçekten gülemedim” ifadelerini kullandı.
İREM DERİCİ İSE CEM YILMAZ'A DESTEK VERMİŞTİ
Tartışmaya dâhil olan bir diğer isim ise şarkıcı İrem Derici olmuştu. Derici, İclal Aydın’ın aksine Cem Yılmaz’a destek vermişti.
“38 yaşındayım ve kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Enerjim yerinde, ne istediğimi biliyorum. Gösteriyi izlerken alınmadım. Çünkü bunun adı mizah” diyen Derici, sosyal medyada Cem Yılmaz’a yönelik sert eleştirilere de karşı çıkmıştı.