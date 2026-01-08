Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu

Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, 38 yaşındaki kadınlara yönelik kullandığı “ölmek üzere” ifadesi sosyal medyada tepki toplamıştı. Söz konusu ifadeye oyuncu İclal Aydın’dan da sert bir tepki geldi.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
Haberi Paylaş
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu - Resim: 1

Cem Yılmaz’ın bir dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören yeni stand-up gösterisi CMXXIV, bu kez kadınlara dair yaptığı espriler nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Gösterisinin bir bölümünde özel yaşamına değinen Yılmaz, uzun süredir kadınlarla ilişki kurmakta zorlandığını dile getirdi.

1 6
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu - Resim: 2

Ünlü komedyen, seyirciye yönelttiği sorularla ilişkilerin zorluklarına dikkat çekerken, “Bu yaştan sonra ilişki yürütmek çok zor geliyor. 38 yaşındaki biriyle birlikte olunca ‘çıtır bulmuş’ diyorlar. 38… ölmek üzere!” sözleriyle tartışmanın fitilini ateşlemişti.

2 6
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu - Resim: 3

İCLAL AYDIN’DAN SERT ELEŞTİRİ

Cem Yılmaz’ın bu sözleri, 54 yaşındaki oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın da tepkisini çekti. Aydın, yaptığı açıklamada esprinin incitici olduğunu vurguladı.

3 6
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu - Resim: 4

“Toplumda sözü dinlenen bir erkeğin, 38 yaşındaki kadınlar için ‘ölmek üzere’ ifadesini kullanması son derece rahatsız edici. Komik değil, aksine çok kırıcı ve üzücü. Buna gülenler kim? Böyle bir bakış açısına sahip olan kaba ve baskın erkekler. Ben gülüp geçemedim, çünkü gerçekten gülemedim” ifadelerini kullandı.

4 6
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu - Resim: 5

İREM DERİCİ İSE CEM YILMAZ'A DESTEK VERMİŞTİ

Tartışmaya dâhil olan bir diğer isim ise şarkıcı İrem Derici olmuştu. Derici, İclal Aydın’ın aksine Cem Yılmaz’a destek vermişti.

“38 yaşındayım ve kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Enerjim yerinde, ne istediğimi biliyorum. Gösteriyi izlerken alınmadım. Çünkü bunun adı mizah” diyen Derici, sosyal medyada Cem Yılmaz’a yönelik sert eleştirilere de karşı çıkmıştı.

38 yaş esprisi tepki çekti: Eski sevgiliden Cem Yılmaz’a ağır gönderme38 yaş esprisi tepki çekti: Eski sevgiliden Cem Yılmaz’a ağır göndermeMagazin
5 6
Cem Yılmaz’ın “38 yaş” esprisi ortalığı karıştırdı: İclal Aydın sert çıktı, İrem Derici korudu - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro