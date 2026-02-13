Ünlü komedyen, Levent’teki ofisinden evine doğru kasksız şekilde yola çıktı. Evinin otoparkına girerken muhabirlerin yönelttiği soruları duymazdan gelen Yılmaz, soğuk tavırlarıyla dikkat çekti.
Cem Yılmaz yine buz kesti: Sessiz, soğuk ve kasksız
Cem Yılmaz, 70 bin TL’lik elektrikli motosikletiyle kasksız şekilde İstanbul trafiğinde görüldü. Levent’teki ofisinden evine dönerken muhabirlerin sorularına hiç yanıt vermeyen ünlü komedyen, soğuk tavırlarıyla gündeme oturdu.
Cem Yılmaz'ın motosiklet tutkusu, yıllardır magazin gündeminde yer alan ve lüks ile özgün seçimleri yansıtan bir yönü olarak biliniyor. Ünlü komedyen, klasik otomobil koleksiyonunun yanı sıra motosikletlere de büyük ilgi gösteriyor.
2000'lerin başından itibaren Harley-Davidson gibi markalara yönelen Yılmaz, başlangıç seviyesinde modellerden (örneğin Sportster) başlayarak tutkusuyla tanındı. Zamanla daha özel ve modifiyeli araçlara geçti.
2010'lu yıllarda "motosiklet görünümlü" elektrikli bisiklet/scooter modelleriyle (Citycoco tarzı) gündeme geldi. Hatta 2018'de Motobike fuarında bu araçları yakından inceledi ve elektrikli modeller kullandı.
2025'te turne yorgunluğunu atmak için ABD'den özel parçalar getirterek modifiye ettirdiği motosiklet, 2,5 milyon TL'yi aşan maliyetiyle olay oldu.
Üç tekerlekli (örneğin Honda tabanlı özel tasarım) versiyonlar dahil, garajındaki "oyuncaklar" sıkça "koleksiyon gibi" diye nitelendiriliyor. Sosyal medyada poz verdiği bu araçlar, lüks tutkusu ve tarzını konuşturduğunu gösteriyor.
Genel olarak Cem Yılmaz, motosikletleri hem günlük kullanım hem de hobi/özel yatırım olarak gören biri; elektrikli modellerle çevre bilincini, pahalı custom'larla ise gösterişli yanını birleştiriyor. Bu tutku, onun "oyuncaklarına" düşkün ünlü imajını pekiştiriyor.
CEM YILMAZ KİMDİR?
Cem Yılmaz, Türk mizah dünyasının en ikonik isimlerinden biridir. 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde doğdu. Aslen Sivaslı (Gürün) kökenlidir. Anne adı Sabahat, baba adı Arif'tir; Can adlı bir ağabeyi ve Özge adlı bir kız kardeşi vardır.
Eğitim hayatını Mehmet Âkif İlkokulu, Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu, Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.
Kariyerine Leman mizah dergisinde karikatürist olarak başlayan Cem Yılmaz, 1995 yılında Leman Kültür Merkezi'nde ilk stand-up gösterisini yaptı. Ardından Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) sahne alarak ün kazandı. Bugüne kadar 4000'den fazla stand-up şovuyla milyonları güldürdü.
Başlıca başarıları ve eserleri: Stand-up şovları: "CMYLMZ", "CMXXIV" (Netflix'te yayınlanan son gösterisi, 2025 sonu/2026 başı büyük ilgi gördü), "Rakamların Dansı" gibi pek çok efsane program.
Sinema filmleri: Senarist, yönetmen, oyuncu ve yapımcı olarak G.O.R.A. (2004), A.R.O.G (2008), Yahşi Batı (2010), Pek Yakında (2014), Erşan Kuneri gibi gişe rekorları kıran yapımlar. Ayrıca "Her Şey Çok Güzel Olacak" (1998) ile sinemaya adım attı.
Diğer: Müzisyen, seslendirme sanatçısı ve karikatürist olarak da tanınır.
Özel hayatında 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kaldı; bu evlilikten Kemal adlı bir oğlu vardır. Magazin gündeminde ilişkileri (Cansu Dere, Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle) ve lüks tutkusu (özel motosiklet koleksiyonu, pahalı araçlar) sıkça yer alır. Son dönemde Netflix özel gösterileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.