Dijital platformlarda 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Cem Yılmaz’ın yılbaşına özel olarak yayınlanan CMXXIV gösterisi, liderlik koltuğuna oturarak güçlü bir açılış yaptı. Film kategorisinde, ‘Furiosa: Bir Mad Max Destanı’, açılışını zirvede gerçekleştirerek liderliğe yerleşti. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise, Almanya yapımı savaş filmi ‘Tank’, ilk haftasında liderliğe yükseldi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Sekizinci Aile’, sezonun son dört bölümünün yayınlanmasının ardından liderliğini korudu. Film kategorisinde de ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’, liderliği bırakmadı.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Jasmine’, zirvedeki yerini devam ettirdi. Film kategorisinde Zendaya’lı spor filmi ‘Challengers’, liderliği ele geçirdi.

Bengü’den ‘Sebebi Sensin’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerinden birisi olan Bengü, yeni şarkısı ‘Sebebi Sensin’i BNG Müzik Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Merve Holefter’e ait şarkının düzenlemesini Tarık İster yapmış. Aynı zamanda Bengü, Sapanca’da çekilen klibin yönetmenliğini de üstlenmiş.

Sevgiye rağmen değer görmemek, incinmek ve sonunda ayrılığın sorumluluğunu karşı tarafa yüklemeyi dile getiren şarkı, bir ilişkinin bitişinden sonra yaşanan hayal kırıklığı ve sitemi anlatıyor.

İstanbul’da gizem dolu bir yolculuk

Agatha Christie’nin polisiye edebiyatın zirvesinde yer alan başyapıtı ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’, Ocak ayında İstanbul sahnelerinde gizem ve gerilimi doruğa taşıyor.

Karlar altında ilerleyen efsanevi Doğu Ekspresi’nde işlenen esrarengiz cinayet, izleyiciyi koltuğuna çivileyen bir soruşturmayla sahneye taşınıyor. Her detayın şüpheli, her karakterin potansiyel suçlu olduğu bu unutulmaz hikâyede, usta dedektif Hercule Poirot izleyiciyi zekâ dolu bir akıl oyununa davet ediyor. Oyunun kadrosunda Atilla Şendil, Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Özgür Özdural, Hilal Yurdakul, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu gibi isimler rol alıyor.

Oyun, 15 Ocak’ta Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat’ta Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde izleyiciyle buluşacak.