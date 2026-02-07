Geçmişte yaşadığı olaylı boşanma süreci ve 2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayırmasının ardından, Uzan’ın kalbinin yeniden dolduğu ortaya çıktı. İkilinin ilişkisinin bir Galatasaray maçı sırasında başladığı iddia edilirken, bu sürpriz birliktelik kısa sürede konuşulmaya başlandı.

"KADINIM" NOTUNU DÜŞTÜ

Cem Uzan, sevgilisiyle verdiği romantik pozları sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Fotoğraflara “Kadınım” notunu düşen Uzan, “Bana yaşattığın her şey için” ifadeleri ve kalp emojisiyle duygularını açıkça dile getirdi.

KALP EMOJİSİYLE KARŞILIK VERDİ

Paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi görürken, beğeni ve yorumlar da gecikmedi. Yasemin Sadıkoğlu ise bu romantik karelere kalp emojisiyle karşılık verdi.