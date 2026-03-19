Galatasaray'ın son 16 turu rövanşında dün Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendiği maç sonrası Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

CEM TOKER TFF'YE SESLENDİ: 'NEDENİNİ FUTBOL FEDERASYONU SORGULAMALI VE AÇIKLAMALI'

Galatasaraylı taraftarların tepki gösterdiği paylaşımda Cem Toker yabancı bir sayfanın, "Galatasaraylı oyuncu kendini yere attığında hakem bile güldü." ifadeleriyle paylaştığı bir videoyu alıntıladı.

18 Mart 2026

Türk futbol tarihinde dün gece bir ilk yaşandı.

Bir Türk takımının oyuncularının performansına, sahada rakip takımın sadece oyuncuları ve teknik direktörleri değil, maç esnasında orta hakem bile güldü.

Nedenini futbol federasyonu sorgulamalı ve açıklamalı!!@TFF_Org https://t.co/REguNjj0Nn — CEM TOKER🐬 (@tokcem) March 19, 2026

Videoda Jakobs'un maçta yaşanan bir pozisyon esnasında yere düşmesinin ardından Arne Slot, Salah ve maçın hakemi Pawel Raczkowski'nin güldüğü anların editlendiği görüldü.

Cem Toker TFF'nin resmi sayfasını etiketleyerek, "18 Mart 2026 Türk futbol tarihinde dün gece bir ilk yaşandı. Bir Türk takımının oyuncularının performansına, sahada rakip takımın sadece oyuncuları ve teknik direktörleri değil, maç esnasında orta hakem bile güldü. Nedenini futbol federasyonu sorgulamalı ve açıklamalı!!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cem Toker'in bu paylaşımı, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekerken diğer kulüplerin taraftarlarından destek gördü.