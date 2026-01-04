ABD, Donald Trump'ın emriyle Venezuela’ya saldırı düzenledi. Saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro eşiyle birlikte kaçırılarak ABD'ye götürüldü. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesi ile suçlanıyor.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Olay sonrası ABD merkezli yayın organı The New York Times, dikkat çeken bir iddia paylaştı.

Buna göre ABD Başkanı Donald Trump yaptığı bir görüşmede Maduro’ya 23 Aralık’ta görevi bırakıp Türkiye’ye gitmesini önerdi. Maduro'nun teklifi sert bir dille reddetmesi üzerine Trump, 25 Aralık'ta operasyon emrini verdi.

'NE TÜRKİYE'Sİ ABİ'

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, New York Times'ın bu iddiasını şu sözlerle değerlendirdi, "Adama 'Türkiye’ye git, paçayı kurtar' diye teklif götürmüşler. “Yok ben almayayım, ne Türkiye’si abi” demiş!!!"