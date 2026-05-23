Cem Toker, siyaseti bıraktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

“30 YILIMI VERDİM”

Cem Toker açıklamasında uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artık ne haber seyrediyorum ne haber okuyorum. Sinir sistemim ve bünyem kaldırmıyor. Seneye 70 oluyorum. 30 yılımı verdim. Ömrümün son yıllarını da bu işlerle uğraşarak, stres içinde geçiremem. Benden buraya kadar.”

SİYASET KARİYERİ

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı olan Toker, uzun yıllardır Türk siyasetinde aktif rol alıyordu. Son açıklamasıyla birlikte siyasi hayatını noktaladığını ifade etti.