Küçük'ün 2025 verilerini paylaşmayıp 2024 verilerini "Birinci olmamıza az kaldı" diyerek paylaşması dikkat çekti. Kendisine 2025 verileri sorulması üzerine tekrar paylaşım yapan Küçük, Türkiye'nin turizmde nasıl gerilediğini ortaya koydu.
2024 verilerine göre Türkiye 60,6 milyon turist ağırlayarak dünyada en çok turist çeken 3. ülke konumundayken, 2025 yılında 51,2 milyon turist ağırlayarak 6. sıraya geriledi. Bir önceki paylaşımında "Türkiye'nin birinci olmasına az kaldı" diyen Küçük bu kez, "6. olmuş. Liste ekte. Türkiye diğer ülkelere göre turistler için pahalı. Fiyatlar makule geldiğinde gene ilk 3’e girer" dedi.
TÜRKİYE PAHALI İTİRAFI
İlk paylaşımında Türkiye'nin turist çeken ülkeler sırasında ilk 3'e girmesine az kaldı diyen Küçük, verileri görünce bir anda çark etti. Paylaşımı alıntılayan Küçük, "Türkiye turistle için pahalı" dedi. Dolar ve Euro bozdurarak Türkiye'de yaşayan bir vatandaştan ortalama 45 kat daha fazla alım gücü elde eden turistler için "Burası pahalı" diyen Küçük'ün, her geçen gün alım gücü eriyen asgari ücretli ve sefalet ücretine mahkum edilen emekli için ne düşündüğü merak konusu.
2024 YILI EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKELER
Fransa – 102 milyon turist
İspanya – 93,8 milyon turist
Türkiye – 60,6 milyon turist
İtalya – 57,9 milyon turist
Birleşik Krallık – 41,8 milyon turist
Almanya – 37,5 milyon turist
Yunanistan – 36 milyon turist
Avusturya – 32,2 milyon turist
Portekiz – 29 milyon turist
Hollanda – 21,2 milyon turist
2025'DE TURİST SAYISI AZALDI
Fransa — 89,4 milyon
İspanya — 83,7 milyon
ABD — 79,3 milyon
Çin — 65,7 milyon
İtalya — 64,5 milyon
Türkiye — 51,2 milyon
Meksika — 45,0 milyon
Tayland — 39,8 milyon
Almanya — 39,6 milyon
Birleşik Krallık — 39,4 milyon