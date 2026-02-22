Küçük'ün 2025 verilerini paylaşmayıp 2024 verilerini "Birinci olmamıza az kaldı" diyerek paylaşması dikkat çekti. Kendisine 2025 verileri sorulması üzerine tekrar paylaşım yapan Küçük, Türkiye'nin turizmde nasıl gerilediğini ortaya koydu.

2024 verilerine göre Türkiye 60,6 milyon turist ağırlayarak dünyada en çok turist çeken 3. ülke konumundayken, 2025 yılında 51,2 milyon turist ağırlayarak 6. sıraya geriledi. Bir önceki paylaşımında "Türkiye'nin birinci olmasına az kaldı" diyen Küçük bu kez, "6. olmuş. Liste ekte. Türkiye diğer ülkelere göre turistler için pahalı. Fiyatlar makule geldiğinde gene ilk 3’e girer" dedi.

TÜRKİYE PAHALI İTİRAFI

İlk paylaşımında Türkiye'nin turist çeken ülkeler sırasında ilk 3'e girmesine az kaldı diyen Küçük, verileri görünce bir anda çark etti. Paylaşımı alıntılayan Küçük, "Türkiye turistle için pahalı" dedi. Dolar ve Euro bozdurarak Türkiye'de yaşayan bir vatandaştan ortalama 45 kat daha fazla alım gücü elde eden turistler için "Burası pahalı" diyen Küçük'ün, her geçen gün alım gücü eriyen asgari ücretli ve sefalet ücretine mahkum edilen emekli için ne düşündüğü merak konusu.

2024 YILI EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKELER

Fransa – 102 milyon turist

İspanya – 93,8 milyon turist

Türkiye – 60,6 milyon turist

İtalya – 57,9 milyon turist

Birleşik Krallık – 41,8 milyon turist

Almanya – 37,5 milyon turist

Yunanistan – 36 milyon turist

Avusturya – 32,2 milyon turist

Portekiz – 29 milyon turist

Hollanda – 21,2 milyon turist

2025'DE TURİST SAYISI AZALDI

Fransa — 89,4 milyon

İspanya — 83,7 milyon

ABD — 79,3 milyon

Çin — 65,7 milyon

İtalya — 64,5 milyon

Türkiye — 51,2 milyon

Meksika — 45,0 milyon

Tayland — 39,8 milyon

Almanya — 39,6 milyon

Birleşik Krallık — 39,4 milyon