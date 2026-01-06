Cem Küçük’ten emekliye seyyanen zam açıklaması: Net rakam verdi

“Sayın Cumhurbaşkanımızın çok işi var, kolay değil, Allah yardımcısı olsun. Ama bu emeklilere en az 5'er, 6'şar bin lira seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz. Bugün 24 - 25 bin lira maaşlarla 17 - 18 bin liralarla hayat idame ettirmek çok zor. Seyyanen artık 5 bin TL mi 10 bin TL mi ne veriyorsanız bunu... En azından şu asgari ücrete mesela en düşük maaşlar 18 - 19 olmuş ya bunu 25 - 26 bin liraya getir. Ortalama maaşları da 30 - 35 bin liraya çek. Bunlar da belki yetmeyecek ama toplum der ki ya bunlar adaleti sağladı bize"