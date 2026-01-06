SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkını alıyor.
Cem Küçük’ten emekliye seyyanen zam açıklaması: Net rakam verdi
Emekli maaşlarına yapılacak olan ek zammın yetersiz olmasına isyan eden Cem Küçük, seyyanen zam için net rakam verdi. İşte tüm ayrıntılar...
TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 oldu. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı yüzde 12,19 oldu. 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı bu oranlarla 18 bin 939 TL'ye geldi.
Ancak en düşük emekli maaşı 30 bin TL’yi aşan açlık sınırına yaklaşamadı. Hayat pahalılığı altında yaşamını sürdüren emeklilerin sıkıntılarına zamlar ise umut olamıyor. Ancak seyyanen bir artış ile maaşların iyileştirilmesini pek çok emekli talep ediyor.
Bu taleplere ise iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ten de seyyanen zam çıkışı geldi. Küçük, maaşların yetersiz olmasına isyan ederken, TGRT Haber’deki programda şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın çok işi var, kolay değil, Allah yardımcısı olsun. Ama bu emeklilere en az 5'er, 6'şar bin lira seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz. Bugün 24 - 25 bin lira maaşlarla 17 - 18 bin liralarla hayat idame ettirmek çok zor. Seyyanen artık 5 bin TL mi 10 bin TL mi ne veriyorsanız bunu... En azından şu asgari ücrete mesela en düşük maaşlar 18 - 19 olmuş ya bunu 25 - 26 bin liraya getir. Ortalama maaşları da 30 - 35 bin liraya çek. Bunlar da belki yetmeyecek ama toplum der ki ya bunlar adaleti sağladı bize"